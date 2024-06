Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Nauheim

23. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz, von 10 bis 16 Uhr

Büttelborn

22. Juni - Höfe-Flohmarkt im Ortskern von Worfelden, von 10 bis 14 Uhr

Darmstadt

22. Juni - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Erlensee

23. Juni - Privater Hofflohmarkt in der Theodor-Heuss-Straße 3, von 10 bis 15 Uhr

Florstadt

23. Juni - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Stammheim, von 10 bis 16 Uhr

Frankfurt

22. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

22. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

22. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

22. Juni - Flohmarkt in der Haeberlinstraße 3, Eschersheim, von 11 bis 16 Uhr

23. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Am Riederbruch 10, von 10 bis 17 Uhr

23. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Züricher Straße, Nieder-Eschbach, von 10 bis 16 Uhr

Freiensteinau

23. Juni - Dorf-Flohmarkt im Ortsteil Nieder-Moos, von 9 bis 16 Uhr

Heppenheim

22. Juni - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Karben

23. Juni - Antik- & Trödelmarkt am Bahnhof Groß-Karben, von 6 bis 15 Uhr

Kassel

22./23. Juni - Flohmarkt in den Messehallen, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Lollar

23. Juni - Flohmarkt am Einkaufsmarkt im Rothweg, von 10 bis 16 Uhr

Marburg

22. Juni - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Oberzent

23. Juni - Flohmarkt auf dem Festplatz Beerfelden, von 9 bis 15 Uhr

Offenbach

22. Juni - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

23. Juni - Hofflohmarkt im Quartier Pechhütte, Rosenhöhe, von 11 bis 16 Uhr

Ortenberg

22. Juni - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Petersberg

23. Juni - Floh- & Sammlermarkt am Justus-Liebig-Center, von 8 bis 16 Uhr

Ranstadt

23. Juni - Mädelsflohmarkt am Sportplatz Dauernheim, von 11 bis 15 Uhr

Raunheim

23. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Einkaufszentrum in der Flörsheimer Straße 2, von 10 bis 17 Uhr

Rüsselsheim

23. Juni - Höfe-Flohmarkt von der Schäfergasse, entlang der Mainzer Straße und dem Maindamm, von 10 bis 16 Uhr

Staufenberg

23. Juni - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Marktstraße, ab 8 Uhr

Weilrod

23. Juni - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Hasselbach, von 10 bis 16 Uhr

Wiesbaden

23. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Boelckestraße, von 8 bis 16 Uhr

23. Juni - Flohmarkt der Gibber Kerb, in der Tannhäuserstraße, Ecke Grundweg, ab 8 Uhr

Wölfersheim

20. bis 22. Juni - Bücherflohmarkt im ev. Gemeindehaus Melbach, Haingraben 15, jeweils von 14 bis 20 Uhr

