Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Bebra

17. bis 21. Oktober – Kirmes

Im und am Festzelt am Sportplatz Weiterode, am Freitag ab 18.30 Uhr Lampionzug, 20 Uhr Kinderdisco, 21 Uhr Disco, am Samstag ab 21 Uhr Kirmestanz, am Sonntag ab 14 Uhr Festzug durch den Ort, ab 17 Uhr Tanz und Gaudi im Zelt und am Montag ab 11 Uhr Katerfrühstück, ab 14 Uhr Tanz und Gaudi

Kronberg

19./20. Oktober - Kronberger Herbstfrüchtefest

Auf der Burg und verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt, Fest auf der Burg am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Neuberg

18. bis 21. Oktober – Kerb

Auf der zentralen Sportanlage in der Schulstraße, am Freitag ab 20 Uhr Party mit Live-Musik, am Samstag ab 20 Uhr Trachtenabend mit Live-Musik, am Sonntag ab 11 Uhr Kerbgottesdienst, ab 12 Uhr Mittagessen, ab 13.30 Uhr Live-Musik, am Montag ab 10 Uhr Frühschoppen u.a., teilw. Eintrittspflichtig

Seeheim-Jugenheim

19./20. Oktober – Kunsthandwerkermarkt

In der Bürgerhalle Jugenheim, Bahnhofstraße, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Weilrod

18. bis 21. Oktober - Hasselbacher Kerb

Am und im Kulturforum Hochtaunus, am Freitag ab 19.30 Uhr Live-Musik in der kath. Pfarrkirche, ab 20 Uhr Kerbfußballspiel, am Samstag ab 14 Uhr Stellen des Kerbbaums, ab 20 Uhr Kerb mit Live-Musik im Kulturforum, am Sonntag ab 15 Uhr Kerbumzug, ab 20 Uhr Bunter Abend, am Montag ab 10 Uhr „Flossgang“ durch das Dorf, ab 11 Uhr Frühschoppen im Kulturforum u.a.

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen