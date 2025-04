Märkte und Feste in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Veröffentlicht am 13.04.25 um 18:05 Uhr

Bad Nauheim

19. bis 21. April – Frühlingsmarkt

Im Kurhaus am Elvis-Presley-Platz, jeweils von 11 bis 20 Uhr

Bischoffen

19. April – Ostereiersuche

An der Schutzhütte Roßbach, für Kinder bis 10 Jahre, ab 15 Uhr

Frankfurt

17. April - Ostermarkt für Kinder

Am Bornheimer Uhrtürmchen, von 14 bis 18 Uhr

Friedrichsdorf

21. April - Seulberger Oster-Feuerwehr

Familienfest mit Vorführungen, Mitmachaktionen u.a., am Gerätehaus Seulberg, von 12 bis 17 Uhr

Großkrotzenburg

19. bis 21. April - Genuss & Gartenfest

Im Strandbad Spessartblick, mit Streetfood-Meile, Pflanzen- & Gartenmarkt, Deko, Kulinarik u.a., jeweils von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Heppenheim

17. April – GeheimTippMarkt

Kunsthandwerk, Mode, Design u.a. in der Starkenburg-Passage in der Innenstadt, von 10 bis 18 Uhr, ab 10 Uhr Ostermarkt in der Innenstadt

Melsungen

20. April - Osterfeuer mit Räderlauf

Im Ortsteil Günsterode, Treffpunkt am Dreschschuppen, ab 18 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Nidderau

19. April – Osterfeuer

Auf dem Vereinsgelände des Ostheimer Tennisclubs, mit musikalischer Begleitung, ab 19 Uhr

Rodgau

19. April – Osterfeuer

Am Feuerwehrhaus Rodgau-Süd, ab 17 Uhr

Weilburg

19. bis 21. April - Historischer Ostermarkt

Im Windhof, Johann-Ernst-Straße 12, mit historischem Lager, Kinderunterhaltung, Händlern u.a., jeweils von 10 bis 20 Uhr, Eintritt: 6,50 Euro

Weiterstadt

21. April – Osterfest

Auf der Kellerranch, mit Besichtigungen, Mitmachaktionen, Eiersuche u.a., von 11 bis 17 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen