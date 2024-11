Geschwindigkeit, Nervenkitzel und Überschlag: Wer eher auf Action denn auf chillige Ausflüge in Hessen steht, wird bei unserer Auswahl an extremen Freizeitaktivitäten bestimmt fündig.

Externer Inhalt

Externen Inhalt von ARD Mediathek (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von ARD Mediathek (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von ARD Mediathek (Video) zukünftig immer anzeigen. Einstellungen Inhalte anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von ARD Mediathek (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. ARD Mediathek (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Gruseln im Escape Room in Frankfurt

Ein Jahr auf Halloween warten? Für Menschen, die nicht so geduldig sind, könnte ein Besuch in einem Escape Room mit Horror-Garantie etwas sein. Escape Games sind seit Jahren überall in Hessen beliebt, aber in Frankfurt kann man sich jetzt so richig schocken lassen. Der "Secret Escape Game" in der Innenstadt hat dafür Darsteller angestellt, um das Erlebnis so real und gespenstisch wie möglich werden zu lassen. Aber aufpassen: Einlass erst ab 18 Jahren. Schwangere und Menschen mit Herzproblemen dürfen nicht rein.

Weitere Informationen Für den Gruselspaß muss man für zwei Stunden 99 Euro aufwärts zahlen. Ende der weiteren Informationen

Quad fahren auf dem Männerspielplatz in Großalmerode

Kettenbagger fahren, mit Pfeil und Bogen auf den Spuren von Robin Hood wandeln - oder einfach mal ein Quad fahren: Die Definition von Spaß variiert bekanntlich für jeden Menschen und so bietet der "Männerspielplatz" in Großalmerode (Werra-Meißner) alle denkbaren Möglichkeiten, um die unterschiedlichsten Interessen zu bedienen. "Mit dem Kraftmonster die Erde platt machen" ist eines der Angebote des Männerspielplatzes.

Weitere Informationen Die Preise auf dem "Männerspielplatz" fangen bei 49 Euro an und variieren je nach Dauer und Art der Unternehmung. Ende der weiteren Informationen

Auf dem Männerspielplatz in Großalmerode bei einer Outdoor-Quad Tour mit Tour-Leitern Carolyn Jeziorek und Frank Anacker. Bild © hr

Überschlagsschaukeln in Kassel

Bastian Kunz ist ein Freund kurioser Konstrukte. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat er sich Inspiration in Estland geholt und den dortigen Volkssport nach Nordhessen geholt. "Kiiking", so nennt sich Sportschaukeln dort, ist durch ihn auch in Kassel möglich. Dabei wird man an Armen und Beinen festgebunden und holt dann im Stehen so viel Schwung, bis ein Überschlag möglich ist. Ob Schulung oder Workshops, vieles ist möglich. Der Betreiber selbst hat schon an einer Kiiking-Meisterschaft in Estland teilgenommen.

Weitere Informationen Wer Interesse hat, meldet sich bei Bastian Kunz. Dieser freut sich über Spenden für seinen Verein "Deutscher Trendsport Bund". In der Regel liegen die Spenden bei 40 Euro pro Person. Ende der weiteren Informationen

Überschlagsschaukeln, auch genannt Kiiking, ist Volkssport in Estland. Bild © Imago Images

Indoor-Skydiving in Viernheim

"Mission: Impossible", "Iron Man 3" oder Roger Moore in James Bond "Moonraker": In all diesen Filmen springen Menschen aus dem Flugzeug. Wer wissen will, wie sich solch ein filmreifer Sprung anfühlt, kann in Viernheim (Bergstraße) den freien Fall erleben - ohne dafür wirklich aus einem Flugzeug springen zu müssen: Beim Indoor-Skydiving. In einem Lufttunnel wird man von vier Turbinen in die Luft gebracht. Simuliert wird das Erlebnis wie bei einem realen Fallschirmsprung aus 4.000 Metern Höhe.

Weitere Informationen Der Preis für zwei Flüge im Lufttunnel liegt bei 69 Euro. Ende der weiteren Informationen

Indoor Skydiving macht (offensichtlich) Spaß. Bild © Imago Images

Mit Elektro-Jetboards auf dem Main

Für Menschen, die beim Standup Paddling nur noch müde lächeln, gibt es mittlerweile etwa in Frankfurt die Möglichkeit, Elektro-Jet-Board zu fahren. Stehpaddeln mit Motor also. Die elektronischen Surfboards haben eine Maximalgeschwindigkeit von rund 50 km/h. Standfestigkeit ist gefragt, Nervenkitzel garantiert. Wärmere Wassertemperaturen könnten die Vorfreude erhöhen.

Weitere Informationen Ab 2025 können die Elektro-Jetboards angemietet werden, der Preis beläuft sich auf 139 Euro pro Stunde. Ende der weiteren Informationen

Es kann auch gemütlich sein: Zwei Männer liegen auf einem Jetboard im Main. Bild © hr