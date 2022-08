So schön kann man Hessen in Szene setzen: Selfie-Spots in Ehrenberg, Bad Nauheim und Rimbach.

So schön kann man Hessen in Szene setzen: Selfie-Spots in Ehrenberg, Bad Nauheim und Rimbach. Bild © ehrenbergrhoen, Sabrina Violet, Gerhard Lahres / hr

Ein Ausflug oder verlängertes Wochenende in der Umgebung ist schön - vor allem, wenn man coole Fotos teilen kann. Immer mehr hessische Gemeinden setzen deshalb beim Standort-Marketing auf so genannte "Selfie Points". Sieben Beispiele von der Rhön bis in den Odenwald.

Videobeitrag Video Selfie-Points locken junge Besucher Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

"Wir wollen zeigen: Die Rhön ist cool, auch für junge Leute. Da geht nicht nur Oma in den Urlaub", sagt Katharina Lubosz. Die Marketingexpertin hat deshalb zusammen mit Vertretern verschiedener Rhöner Ortschaften so genannte “Selfie Points” und den Hashtag #rhoenerselfiepoint entwickelt.

An insgesamt sieben Aussichtspunkten befinden sich seit dem vergangenen Jahr künstlerisch gestaltete Fotopunkte wie ein großes Herz zum Hineinsetzen oder eine geöffnete Tür inmitten freier Landschaft. Fest verankerte Smartphone-Halterungen ersetzen den Selfie-Stick. "Das Feedback ist super. Nicht alle posten ihre Bilder in den sozialen Medien, aber freuen sich über ein cooles Fotomotiv", erzählt Lubosz.

Um den Hashtag #rhoenerselfiepoint bekanntzumachen werden unter allen, die ihn auf Instagram oder Facebook benutzen, zweimal im Jahr Sachpreise verlost.

Noch mehr coole Foto-Motive in ganz Hessen

desireetrost inspirierte das Graffiti in Fulda zu einem Zitat des Dalai Lama: Gib denen, die du liebst, Flügel, um wegzufliegen. Wurzeln, um zurückzukommen und Gründe, um zu bleiben. Bild © desireetrost via Instagram / hr

In diesem Sommer ist eine Fernreise nach Amerika nicht drin? Kein Problem, das auf Instagram so beliebte Motiv aus Los Angeles gibt es auch in Fulda: die bunten Engelsflügel. Einfach in der Ruprechtstraße lässig vor die Wand stellen und sich mit den farbenfrohen Flügeln ablichten lassen.

Likes heimsen ganz bestimmt auch die Selfie-Points in der Brauhausstraße ein: Hier gibt es Pfauenfedern und Lilienblüten zum Anlehnen. Angefertigt wurden die Werke von Illustrator und Street Art Künstler Ingmar Süß.

Was gibt es da sonst noch?

Bei einem Tagestrip nach Fulda sollte man auf keinen Fall den Dom verpassen, ebenso das barocke Stadtschloss und den Schlossgarten. Oder Sie erkunden die Stadt vom Wasser aus und buchen eine Kanu-Tour. Cool auch für Kinder: das Deutsche Feuerwehr-Museum.

Sabrina Violet alias rockfairy2.0 auf den Spuren von Elvis in Bad Nauheim. Bild © Sabrina Violet / rockfairy2.0

Ein Selfie mit Elvis oder sich einmal wie der King oder die Queen of Rock'n'Roll fühlen - das geht in Bad Nauheim rund um die Trinkkuranlage.

Im Oktober 1958 kam Elvis Presley nach Friedberg, um seinen Militärdienst zu leisten. Gewohnt hat er in Bad Nauheim, und hier erinnern eine Bronzestatue auf der Usa-Brücke und die Elvis-Bank gleich daneben an den King.

Was gibt es da sonst noch?

Vom 12. bis 14. August steigt in Bad Nauheim das European Elvis Festival. An diesen Tagen wimmelt die Kurstadt nur so vor Cadillacs, Damen in Petticoats und Herren mit Elvis-Tollen. Zahlreiche Veranstaltungen, Elvis-Führungen und jede Menge Livemusik bringen den Rock 'n' Roll und das Lebensgefühl der 1950er zurück in die Stadt.

Unter dem #stangenpyramide finden sich bei Instagram über 1000 Einträge. Bild © Screenshot / Instagram

Diese coole Foto-Location befindet sich auf einem Aussichtspunkt auf halbem Weg zwischen Gut Neuhof nach Dreieichenhain. 456 Rundhölzer bilden eine Pyramide, deren Mitte man durchschreiten kann – mit einer atemberaubenden Aussicht auf die Skyline von Frankfurt. Das Kunstwerk entstammt dem Neu-Isenburger Landschaftsarchitekturbüro Ipach und Dreisbusch und steht seit 2000 im Regionalpark Rheinmain.

Was gibt es da sonst noch?

Der Regionalpark Rheinmain bietet über 300 Erlebnispunkte entlang verschiedener Routen. Hier gibt es Aussichtstürme zu entdecken, Spielplätze, Parkanlagen, Kunstinstallationen oder historische Bauwerke. Am besten sind die Routen mit dem Fahrrad zu erkunden.

Heimliche Insta-Stars - die Regenschirme in der Büdinger Altstadt. Bild © Screenshot Instagram / hr

Inzwischen gibt es sie immer häufiger: Gassen, die überdacht sind mit bunten Regenschirmen. Seit der Kulturnacht hängen auch in Büdingen solche Schirme in der Altstadt und geben damit das perfekte Fotomotiv ab für Insta, Facebook und Co.. Und sollte das Wetter mal nicht so toll sein, bleiben Sie beim Knipsen immerhin trocken…

Was gibt es da sonst noch?

Büdingen ist eine Stadt zum Entschleunigen mit seinen malerischen Fachwerkhäusern, kleinen Cafés, Restaurants und Geschäften. Zu den Highlights zählen das Schloss mit seinem Museum oder das Jerusalem Tor als Eingangspforte in die historische Altstadt. Besonders cool: In Büdingen ist eine Zeitreise in die 50er Jahre möglich, denn hier gibt es ein Museum, das sich ausschließlich dem Zeitgefühl dieses Jahrzehnts widmet.

vagabond70private war zu Besuch im Tollen Haus am Edersee. Bild © vagabond70private via Instagram / hr

Diese Location ist ideal für crazy Insta-Selfies! Im "Tollen Haus" in Edertal steht alles Kopf. Spiegel am Boden ermöglichen verrückte Bilder, wie einen Kopfsprung in die Kloschüssel, kopfüber Staubsaugen oder einen Kopfstand auf der Küchenbank. Likes garantiert!

Was gibt es da sonst noch?

Hessens größter Stausee ist definitiv einen Kurzurlaub wert. Ein Gang über die Staumauer am See, die Edertalsperre, ist bei einem Besuch natürlich ein Muss. Drum herum gibt es Restaurants, Cafés und einen Bootsverleih. Hoch hinaus geht es mit der Bergbahn zum Schloss Waldeck, wo man mit einem wunderschönen Ausblick über den Edersee belohnt wird.

Gerhard Lahres setzte den neu errichteten Trommturm spektakulär in Szene. Bild © Gerhard Lahres via Instagram / hr

Wenn Sie schnell sind, werden Sie zu den Ersten gehören, die hier ein Selfie schießen! Der gut 33 Meter hohe Aussichtsturm ist erst seit Ende Juli eröffnet. 192 Stufen geht es die "Himmelsleiter" hinauf. Oben belohnt Sie ein spektakulärer Rundblick über das Weschnitztal und die Rheinebene bis hin zu den Pfälzer Bergen.

Was gibt es da sonst noch?

Rimbach liegt im Vorderen Odenwald und ist ein guter Ausgangspunkt für Wanderrouten oder Mountainbike-Touren, zum Beispiel ins Felsenmeer. Für die ganze Familie ist eine Fahrt auf der Solardraisine durch Tunnel und über Viadukte ein Erlebnis. Die "Überwaldbahn" verkehrt auf 10 Kilometern zwischen Mörlenbach und Wald-Michelbach.