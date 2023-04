Vor dem Besuch der Landesgartenschau steht erst mal der organisatorische Part: Wie kommt man am besten zum Gelände in Fulda und welche Tickets gibt es? Hier gibt es Tipps und Wissenswertes.

Audiobeitrag Audio Verkehrs- und Parkkonzept der Stadt Fulda zur Landesgartenschau Audio Ein Wegweiser-Schild für einen Parkplatz der Landesgartenschau in Fulda. Bild © Landesgartenschau Fulda Ende des Audiobeitrags

Die diesjährige Landesgartenschau (LGS) findet vom 27. April bis 8. Oktober in Fulda statt. Das Gelände erstreckt sich auf 42 Hektar über vier verschiedene Gartenteile : den Wasser-, Genuss-, Kultur- und Sonnengarten. Sie befinden sich im Westen der Stadt. Besucher haben die Möglichkeiten, die LGS mit verschiedenen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Fulda ist bequem mit dem Auto zu erreichen. Mehrere Abfahrten von den Autobahnen 7 und 66 führen zum Gartenschaugelände:

aus Richtung Norden oder Süden kommend über die A7, Abfahrt Fulda-Süd, B27 Richtung Stadtmitte, Abfahrt Frankfurter Straße (B 254)

aus dem Westen kommend über die A66, Abfahrt B27 Richtung Stadtmitte, Abfahrt Frankfurter Straße (B 254)

aus dem Osten kommend über die B 458, Petersberger Straße (B 458), Abfahrt B 27 Richtung Frankfurt, Abfahrt Frankfurter Straße (B 254)

Ab der Frankfurter Straße (B 254) wird man mit Wegweisern zu Parkplätzen geführt.

Parkmöglichkeiten befinden sich an mehreren Orten, wie eine Übersicht zeigt:

Olympiastraße 12 - Parkplatz "Olympiastraße" P1

Johannisstraße 45 - Parkplatz "Stadion der Stadt Fulda" P3 und Parkplatz "Aero-Club" P2 (an besucherstarken Tagen)

Johannisstraße 2 - Parkhaus "Freibad Rosenau" P4

Am Rosengarten 27 - Parkhaus "Am Rosengarten" P5

Die für Besucher ausgewiesenen Parkplätze sind von 9 Uhr bis 17 Uhr gebührenpflichtig. Danach ist es kostenlos, auch für Abendveranstaltungen. Ein Tages-Parkschein kostet 5 Euro. Jede angefangene Stunde kostet einen Euro. Die Parkgebühren sind nach dem Abstellen des Fahrzeuges an einem der Parkschein-Automaten mit passendem Münzgeld oder EC-Karte zu zahlen. Alternativ können auch Online-Parkscheine erworben werden.

In den beiden Parkhäusern "Am Rosengarten" und "Freibad Rosenau" gelten die dortigen Gebühren. Sie sind vor der Abfahrt zu zahlen. Die Kassenautomaten akzeptieren neben Münzgeld, Geldscheinen auch EC-Karten.

Es gibt auch Stellplätze für Wohnmobile, wie ein Übersichtsplan zeigt.

Parkplätze für schwerbehinderte Menschen, die über einen blauen Schwerbehinderten-Parkausweis verfügen, stehen auf den Parkplätzen und in den Parkhäusern zur Verfügung.

Während des Besuchs der Landesgartenschau können E-Fahrzeuge geladen werden. Ladesäulen befinden sich neben dem Parkplatz "Olympiastraße" P1, auf dem Parkplatz "Stadion der Stadt Fulda" P3 in der Johannisstraße und drei kostenlose Säulen im Parkhaus "Freibad Rosenau" P4 in der Johannisstraße.

Fulda ist gut mit dem Zug erreichbar. Außerdem ist die Stadt aus allen Richtungen an den öffentlichen Nahverkehr angebunden.

Damit möglichst viele mit Bus und Bahn anreisen, haben sich der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV ) und die LGS etwas einfallen lassen: Mit jeder gekauften Tageskarte gibt es einen individuellen Rabattcode über 1,50 Euro für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs am Tag des Besuchs. Eingelöst werden können die Codes ab Beginn der Gartenschau (27. April) in der App RMVgo . Der mehrstellige individuelle Code gilt einmalig für ein über die App erworbenes RMV-Handy-Ticket.

Besucher aus dem Bereich des Nordhessischen Verkehrsverbunds (NVV ) profitieren ebenfalls beim Kauf eines Hessentickets (gültig in ganz Hessen für bis zu 5 Personen). NVV-Fahrgäste müssen aber die RMV-App nutzen, um den Rabattcode zu generieren, wie eine Gartenschau-Sprecherin erklärte.

Ab dem Bahnhof in Fulda steht die Buslinie 16 zur Verfügung. Über die Haltestellen Stadtschloss, Uniplatz, Peterstor, Brauhausstraße, Rangstraße, Im Fischfeld, Ronsbachstraße führt sie zur neuen Haltestelle "Aueweiher". Diese befindet sich in der Nähe zum Haupteingang des Wassergartens der Landesgartenschau. Samstags und sonntags hält der Linienbus nicht am Stadtschloss, Uniplatz und Peterstor.

Wer zum Sonnengarten (Richtung Fulda-Galerie) möchten, kann von Montag bis Freitag die Buslinie 5 (mit weiteren Haltestellen am Stadtschloss, Paulustor, Weimarer Straße, Bonifatiushaus und Feuerwache) zur neuen Haltestelle "Überm Engelshaus" an der Sickelser Straße nutzen.

Eine weitere Möglichkeit von der Stadt aus die Geländeteile Wassergarten, Genussgarten und Kulturgarten anzusteuern, bietet die Buslinie 7. Sie führt vom Bahnhof über Stadtschloss, Dom, Robert-Kircher-Straße, Am Rosengarten, Feuerwache, Hainzeller Straße und Stadion in Richtung Fulda-Galerie.

Tickets für Linienbusse müssen extra gekauft werden. Fahrscheine sind in den Eintrittskarten nicht enthalten, wie die Landesgartenschau mitteilte. Nur die zwischen den Garten-Arealen verkehrenden Shuttlebusse sind kostenlos.

Das Gelände der Landesgartenschau liegt unmittelbar an den Fernradwegen R1, R2 und R3 und ist problemlos mit dem Fahrrad zu erreichen. Am Eingang Wassergarten, sowie am Parkplatz Stadion, in der St. Laurentius-Straße und am Eingang zum Sonnengarten befinden sich laut Plan Abstellmöglichkeiten für Fahrräder . Aufs Gelände dürfen keine Räder mitgenommen werden.

Am Eingangsbereich Auenplatz/Wassergarten steht allen Fahrradfahrern eine privat geführte Servicestation mit kleinem Check-up-Angebot, Infos zu E-Bike und Beratung rund ums Rad zur Verfügung. Zusätzlich befindet sich dort eine E-Bike-Ladestation.

Tageskarten im Ticketshop kosten für Erwachsene ab 26 Jahren 19 Euro, ermäßigt für Erwachsene 16 Euro, für junge Erwachsene (17-25 Jahre) 9,50 Euro und für Kinder- und Jugendliche (7-16 Jahre) 5 Euro.

Familientickets kosten je nach Größe und Zusammensetzung 21,50 oder 40,50 Euro. Zudem gibt es Tickets für Gruppen, Schulklassen und größere Reisegruppen.

Tageskarten für zwei aufeinanderfolgende Tage kosten zwischen 8 und 30 Euro, Dauerkarten pro Person zwischen 32 Euro für Kinder und 125 Euro für einen Erwachsenen (ab 26 Jahren).

Weitere Informationen Infos in der Landesgartenschau-App Wo finde ich auf der Landesgartenschau in Fulda welche Highlights? Wie komme ich da hin? Antworten auf viele Fragen und weitere Tipps für die LGS bietet eine App für das Smartphone. Im App-Store von Google und Apple einfach „LGS 2023“ eintippen. Die App bietet unter anderem einen Geländeplan mit Navigation und einen Veranstaltungskalender, in dem man sich auch Favoriten markieren kann. Ende der weiteren Informationen