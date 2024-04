Stiftung verlost "Grunderbe" in Frankfurt "Das Leben vieler Menschen wird vom Vermögen der Eltern bestimmt"

20.000 Euro einfach so auf die Hand - wer würde da "nein" sagen? Am Mittwoch wird ein Einwohner oder eine Einwohnerin der westlichen Stadtteile von Frankfurt ein "Grunderbe" in genau dieser Höhe zugesprochen bekommen. Ermittelt werden Erbe oder Erbin per Los.