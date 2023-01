Räumung des Fechenheimer Waldes geht am Freitag weiter

Rodung für A66-Ausbau in Frankfurt

Die Räumung und Rodung des Fechenheimer Waldes im Osten von Frankfurt kommt voran. Der Einsatz geht nach Angaben der Polizei aber am Freitag weiter. Mindestens fünf Aktivisten befinden sich offenbar noch in dem Waldstück.

"Insgesamt verlief der heutige Einsatztag erneut friedlich und ohne Verletzte", bilanzierte die Polizei am Abend des zweiten Einsatztages im Fechenheimer Wald. Bei frostigen Temperaturen standen am Donnerstag die höher gelegenen Baumhäuser und andere Konstruktionen in den Baumkronen im Mittelpunkt.

"Mehr als die Hälfte der Baumhäuser und Strukturen wurde im Laufe des Tages geräumt, Personen wurden sicher zu Boden gebracht", berichtete die Polizei nach Ende des Einsatzes. Vorübergehend seien sieben Personen in Gewahrsam genommen und fünf von ihnen vorläufig festgenommen worden; unter anderem wegen Hausfriedensbruchs, Widerstands und fehlender Personalien.

Mindestens fünf Aktivisten sind noch im Waldstück

Da sich ein paar Aktivisten auf einem sogenannten "High Pod", einer Baumhauskonstruktion in 15 Metern Höhe, aufhielten, setzte die Polizei speziell ausgebildete Höhenretter ein. Sie seilten sich auf den "High Pod" ab. Andere Aktivisten wurden mit Hebebühnen von niedrigeren Plattformen geholt, wo sie sich mit Seilen befestigt hatten. Der "High Pod" wurde mit Hilfe eines Krans abgebaut.

Mindestens fünf Aktivisten befänden sich noch in dem Waldstück, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.

Höhenretter im Einsatz

Während des Einsatzes der Höhenretter waren schwere Harvester in dem Waldstück vorgerückt und fällten die teils dicken Stämme, als wären sie Streichhölzer. Wie groß die gerodete Fläche bereits ist, wollte die Autobahn GmbH am Donnerstag zunächst nicht verraten. Zunächst gehe es um die Räumung, hieß es. Auch der Kampfmittelräumdienst war am Donnerstag parallel im Einsatz und sondierte die Rodungsfläche.

Die Aktivisten kommentierten den Polizeieinsatz am Donnerstag zwiespältig: Auf dem ersten Blick sehe es so aus, "als würde die Polizei die Räumung nach dem Motto 'Sicherheit vor Schnelligkeit' durchziehen", sagte eine Sprecherin. "Bei genauerem Hinsehen sieht man allerdings deutlich fahrlässiges Vorgehen der Polizei." Eine Person befinde sich im Krankenhaus, sei aber "okay".

A66 wohl bis Sonntagabend gesperrt

Die A66 bleibt laut Polizei zwischen den Anschlussstellen Bergen-Enkheim und Maintal voraussichtlich bis Sonntagabend gesperrt. Nach Auskunft der Autobahn GmbH sollen am Freitag der Kran abgebaut und eine geschotterte provisorische Straße ausgebaut werden.

Kräfte aller hessischen Präsidien sowie der Bundespolizei sind seit Mittwoch in dem Waldstück im Osten Frankfurts im Einsatz. Das Ziel: Die Ausbaugegner sollen das Gebiet verlassen, damit die Autobahn GmbH des Bundes die Bäume fällen und zwei Baustraßen auf der Fläche anlegen kann.

Der Weiterbau der A66 und ihr Anschluss an die A661 durch den geplanten Riederwaldtunnel zählen seit Mitte der 1980er-Jahre zu den politischen Dauerbrennern in Hessens größter Stadt. Bislang endet die A66 aus Richtung Fulda kommend gut zwei Kilometer vor der A661. Der Verkehr fließt daher laut der Autobahn GmbH West durch den Osten der Stadt und führe häufig zu Staus, Lärm und Luftverschmutzung.

Am Mittwoch, dem ersten Einsatztag in dem besetzten Waldstück, hatte die Polizei nach eigenen Angaben sechs Baumhäuser geräumt. Drei Ermittlungs- sowie 18 Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet. Zehn Personen seien in Gewahrsam genommen, zum Teil nach den polizeilichen Maßnahmen aber wieder entlassen worden.

Mehrere Aktivistinnen und Aktivisten hatten sich seit Monaten in Baumhäusern in dem Waldstück aufgehalten, das für den Ausbau der A66 gerodet werden soll.

Rhein mahnt zu Gewaltlosigkeit

Am Mittwochvormittag waren auch Ministerpräsident Boris Rhein und Innenminister Peter Beuth (beide CDU) in den Wald gekommen. Rhein dankte der Polizei für ihre Arbeit. Der Einsatz sei "politisch aufgeheizt", für die Durchsetzung der "demokratischen Grundordnung" aber zwingend notwendig.

Gleichzeitig appellierte er an die Aktivisten und Aktivistinnen, den Wald zu verlassen und sich den Anweisungen nicht zu widersetzen. "Friedlicher Protest ist in unserem Land nicht nur zulässig, sondern erwünscht“, betonte er. "Ich habe den Eindruck, dass die Dinge hier sehr friedlich und besonnen ablaufen."

Gerichtlicher Aufschub gescheitert

Die Bemühungen der Umweltschützer, gerichtlich einen Aufschub der Räumung zu erwirken, waren zuvor gescheitert. Am Dienstag hatte der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel einen Eilantrag der Naturfreunde Deutschland abgewiesen, in dem ein Aufschub der geplanten Rodungsarbeiten gefordert wurde.

Bereits am Montag war der Widerspruch eines Waldbesetzers vom Frankfurter Verwaltungsgericht (VG) abgewiesen worden. Am Mittwoch scheiterte der Aktivist damit auch vor dem VGH. Außerdem hatte er einen Eilantrag gegen die Räumung der Polizei gestellt, der vom Verwaltungsgericht Frankfurt ebenfalls am Mittwoch zurückgewiesen wurde.

Für den Bau des gut einen Kilometer langen Riederwaldtunnels mit zwei Röhren müssen der Autobahngesellschaft zufolge etwa 2,2 Hektar Wald gefällt werden. Das entspricht in etwa der Größe von drei Fußballfeldern. Ein weiterer halber Hektar Waldfläche bleibe vorübergehend als Lebensraum für den geschützten Heldbockkäfer bestehen.

Nach Angaben des Landes Hessen wurden bereits im Jahr 2018 als Ausgleich etwa 12.000 junge Bäume im Stadtteil Schwanheim im Westen Frankfurts gepflanzt. Die Bauzeit für den Tunnel wird auf rund acht Jahre veranschlagt, das Projekt soll 2031 beendet sein.

