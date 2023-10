Ermittlungen nach Entfernung von Israel-Flagge am Marktplatz in Hanau

Nach der Entfernung einer Flagge des Staates Israel am vergangenen Wochenende am Hanauer Markplatz wurden Ermittlungen eingeleitet.

Auf dem Hanauer Marktplatz hängt inzwischen eine neue Israel-Flagge. Bild © Heiko Schneider (hr)

Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen haben Ermittlungen wegen des Verdachts der Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten (§104 StGB) eingeleitet.

Das teilte die Polizei am Freitag mit. Eine entsprechende Anzeige der Stadt Hanau wurde demnach am Donnerstag übersandt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten mindestens zwei unbekannte Personen offenbar am vergangenen Sonntag, 22. Oktober, die Israel-Flagge bei Dunkelheit entfernt. Die Beamten bitten mögliche Zeugen, sich zu melden.