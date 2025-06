Nach vier Jahren Aufklärung hat eine unabhängige Kommission ihren Bericht zu sexuellem Missbrauch im Bistum Fulda vorgestellt. Darin sind mehr als 230 Fälle aufgeführt. Die zentrale Aussage wirft ein schlechtes Licht auf die Kirche: "Man war blind für das Leid der Betroffenen."

Erstmals hat eine unabhängige Kommission das Ausmaß von sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch in den vergangenen Jahrzehnten im Bistum Fulda umfassend öffentlich gemacht. Demnach gab es seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs etwa 120 Betroffene und 37 mutmaßliche Täter. Die Kommission geht dabei von mehr als 230 Fällen von sexuellem Missbrauch aus.

Das geht aus dem mehr als 300 Seiten langen Abschlussbericht einer Kommission zur Aufklärung der Missbrauchsvorwürfe im Bistum hervor, der am Dienstag vorgestellt und an das Bistum übergeben wurde.

"Man war blind für das Leid der Betroffenen"

Der Bericht geht von 239 strafbaren sexuellen Handlungen aus, fügt aber hinzu, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit mehr sein könnten, da viele Betroffene über einen längeren Zeitraum immer wieder missbraucht worden seien. Insgesamt habe es in nur 23 Fällen Strafanzeigen gegeben.

29 Fälle seien von der Kommission intensiver untersucht worden, weil sie als besonders "markant" auffielen. Daraus leitete die Kommission ab, dass die Kirche immer wieder bei der Aufklärung und dem Schutz Betroffener versagt habe: Bis 2010 sei das Leid der Opfer nicht beachtet worden. "Man war blind für das Leid der Betroffenen", heißt es in dem Bericht.

Nachsicht mit Tätern, Meiden von Betroffenen

Beschuldigte seien bis zur Jahrtausendwende mit Nachsicht behandelt worden, um das Ansehen der Kirche nicht zu beschädigen. Die Kommission stellte in ihrer Arbeit auch fest, dass es das Muster gab, mutmaßlichen Tätern mehr zu glauben als den Betroffenen. Missbrauchsbetroffene seien gemieden worden, während sich Pfarrgemeinden hinter Beschuldigte gestellt hätten.

Diese Haltung sei zu dieser Zeit auch bei verantwortlichen Bischöfen und den Personalverantwortlichen vorherrschend gewesen. "Gleichgültigkeit gegenüber Betroffenen, Vertuschung, Klerikalismus, Fehlverhalten der Personalverantwortlichen" - all das habe sich erst Ende der 1990er Jahre um die Jahrtausendwende geändert. Weg von dem, was der Bericht "Täterfürsorge" nennt, hin zu einem ersten Umdenken bei der Bischofskonferenz und den Bistumsverantwortlichen.

Der Bericht weist auch darauf hin, dass Weihbischof Johannes Kapp in der fraglichen Zeit, als Betroffene kaum Gehör fanden, für mehr als zwei Jahrzehnte die Personalverantwortung hatte: Von 1977 bis 2003. Kapp starb im Jahr 2018.

In 37 Fällen wurde Leid anerkannt

Die Kommission untersuchte auch die Reaktion der Kirche auf die Missbrauchsfälle: In 37 Fällen habe es eine Anerkennung des Leids von Betroffenen durch die Kirche gegeben, insgesamt wurden 513.000 Euro gezahlt. Acht Personen sei durch die Kirche therapeutische Hilfe vermittelt und bezahlt worden. Es gab 13 kirchenrechtliche Verfahren.

Es müsse sich etwas ändern, fordert der Bericht: Es brauche ein Gremium für Prävention und Intervention, eine Verbesserung der Unterstützung für Betroffene, Schutzkonzepte und eine Optimierung der Kommunikation im Bistum.

Bischof Gerber: "Wir haben Schuld auf uns geladen"

Bischof Michael Gerber nahm am Dienstag den Bericht entgegen. Er entschuldigte sich bei den Betroffenen: "Wir haben als Bistum Fulda Schuld auf uns geladen", sagte er. Kirchliche Strukturen hätten versagt, es sei einseitig auf den Schutz der Institution geschaut worden.

Der Bischof des Bistums Fulda, Michael Gerber (li.) und Gerhard Möller, Sprecher der Kommission und ehemaliger Fuldaer Oberbürgermeister. Bild © hr/ Jörn Perske

Den Betroffenen versprach er, ihr Leid ernst zu nehmen und anzuerkennen. Er habe viele Gespräche mit Betroffenen geführt und werde das weiterhin tun. Es gehe für das Bistum nun darum, Konsequenzen aus dem Bericht zu ziehen: Dabei sei eine zentrale Frage, warum weggeschaut und vertuscht worden sei. Am 26. Juni will die Bistumsleitung bei einer Pressekonferenz ausführlich Stellung beziehen.

Bericht nach vier Jahren vorgelegt

Der Abschlussbericht wurde nun vier Jahre nach der Gründung der Kommission zur Aufklärung der Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs im Bistum Fulda vorgelegt. Die Kommission arbeitete laut Bistum vollständig unabhängig von der Diözesanleitung.

Die Kommission unter Vorsitz des Juristen und früheren Fuldaer Oberbürgermeisters Gerhard Möller orientierte sich nach Angaben des Bistums an bundesweit einheitlichen Standards. Diese wurden gemeinsam von der Deutschen Bischofskonferenz und der Unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs entwickelt.

Ex-Kriminalbeamte halfen beim Akten-Studium

Besetzt war die Kommission mit verschiedenen Fachleuten, unter anderem mehrere Juristen, eine Sozialpädagogin, eine Sozialarbeiterin, ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Betroffene aus dem gemeinsamen Betroffenenrat der Bistümer Fulda und Limburg.

Mit dabei waren auch mehrere ehemalige Kriminalbeamte, die in Akten nach Hinweisen suchten. Sie seien extrem gut darin, aus den Puzzle-Teilen von Hinweisen ein Bild zusammenzufügen, hieß es. Dass frühere Kripo-Beamte einem Bistum bei Missbrauchsermittlungen mit ihrer Expertise helfen, sei ungewöhnlich und womöglich einmalig gewesen, wie Möller bei einer Zwischenbilanz sagte. Meistens seien für solche Aufgaben Anwaltskanzleien oder Universitäten beauftragt worden.

Schwierigkeiten beim Aktenstudium

Vor allem das Aktenstudium sei eine Mammutaufgabe, hieß es schon bei einer Zwischenbilanz der Kommission. Das Problem dabei: Die katholische Kirche sei nicht gerade ein leuchtendes Vorbild für eine nachvollziehbare Aktenführung nach modernem Standard gewesen.

Vieles sei je nach Bischof unterschiedlich gehandhabt worden, sagte Kommissions-Mitglied Philipp Zmyj-Köbel. Bei der Auswertung half auch ein Historiker, der zum Beispiel die früher verwendete Sütterlinschrift lesen kann.

Bundesweiter Skandal vor 15 Jahren bekanntgeworden

Dass der Skandal um die Vertuschung von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche öffentlich wurde, ist mittlerweile sogar 15 Jahre her. Seither laufen Versuche, das Geschehene und die dunklen Kapitel aufzuklären.

Im Jahr 2018 stieß die Katholische Kirche in Deutschland eine Untersuchung über den "Sexuellen Missbrauch an Minderjährigen" an. Forscher überprüften in diesem Zusammenhang rund 38.000 Personalakten von Klerikern aus den Jahren 1946 bis 2014.

Nach Angaben der Deutschen Bischofskonferenz von damals identifizierten sie 1.670 potenzielle Täter und 3.677 Kinder und Jugendliche, die von sexueller Gewalt betroffen waren. Betroffene kritisierten später: Die Aufklärung müsse aus Sicht vieler Betroffener als gescheitert angesehen werden .

Ex-Pfarrer muss vier Jahre ins Gefängnis

Zuletzt wurde im Oktober vergangenen Jahres ein 43 Jahre alter ehemaliger Pfarrer aus Kalbach (Fulda) zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er zwischen September 2021 und Juli 2022 auf einer Chat-Plattform Kinder und Jugendliche kontaktierte.

Dort hatte er ihnen kinderpornografische Videos vorgespielt und sie aufgefordert, sich vor der Webcam auszuziehen und sexuelle Handlungen vorzunehmen. Davon fertigte er Aufnahmen an. Rund 70 Fälle waren angeklagt, die nicht identifizierten Opfer suchte er sich über das Internet auf der ganzen Welt.