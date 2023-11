Pro-palästinensische Demo in Wiesbaden

Pro-palästinensische Demo in Wiesbaden Bild © Andrea Bonhagen, hr

Demonstrationen zum Nahost-Krieg in Frankfurt, Wiesbaden und Kassel

Mehrere Hundert Menschen sind am Samstag unter anderem in Wiesbaden, Kassel und Frankfurt zu Protesten im Zusammenhang mit dem Nahost-Krieg auf die Straße gegangen.

In Wiesbaden versammelten sich am Nachmittag etwa 500 Menschen zu einer pro-palästinensischen Demo auf dem Dernschen Gelände. Vereinzelt kam es laut Polizei zu Auflagenverstößen. Von den betroffenen Personen seien die Personalien aufgenommen worden.

In Frankfurt kamen rund 200 Menschen zu einer Friedensdemo am Willy-Brandt-Platz. Auch hier lief Polizeiangaben zufolge alles friedlich. In Kassel kamen rund 70 Menschen zu einer pro-israelischen Kundgebung.