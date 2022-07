In Hessen werden in den kommenden Jahren Tausende zusätzliche Erzieher für die Ganztagsbetreuung fehlen.

Ab 2026 gibt es einen Rechtsanspruch der Eltern auf Ganztagsbetreuung im 1. Schuljahr, ab 2029 für alle Klassen. Mit den derzeit bestehenden Ausbildungskapazitäten müsse man bis 2030 mit einer Lücke von mehr als 5.000 Erzieherinnen und Erziehern rechnen, heißt es in der neuen Studie der Bertelsmann-Stiftung am Dienstag. In Hessen werden demnach derzeit 53 Prozent der Grundschulkinder ganztägig betreut. Bis Ende des Jahrzehnts soll für jedes Kind ein Platz mit einer Förderung von 40 Wochenstunden vorhanden sein.