Ausländerbehörden in Kommunen am Limit

Frankfurt und Darmstadt Ausländerbehörden in Kommunen am Limit

In zahlreiche Ausländerbehörden in den Kommunen wie etwa Frankfurt und Darmstadt arbeiten Mitarbeiter derzeit am Anschlag.

"Hohes Aufkommen an postalischen und elektronischen Anfragen sowie hohe Zahlen an Anträgen zur Erteilung eines Aufenthaltstitels in Verbindung mit hoher Fluktuation bei den Mitarbeitern", nennt Wiesbaden als Gründe für die aktuelle Überlastungssituation.

Laut Sozialministerium sind allein in 2022 rund 15.400 Asylsuchende und rund 92.000 Geflüchtete aus der Ukraine in Hessen registriert worden.