Wer in dieser Woche einen Termin im Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf in der Marburger Schwanallee hat, muss ihn verschieben. Das teilte die Behörde mit.

Das Gebäude aus dem Jahr 1964 bleibe "aus technischen Gründen" vorerst geschlossen. "Ein Statiker hatte im Auftrag des Kreises das Gebäude in Augenschein genommen und dabei Zweifel an der Tragfähigkeit einzelner Bauteile geäußert."

Aus Sicherheitsgründen hatte Landrat Jens Womelsdorf (SPD) das Gebäude und das Grundstück am Freitagnachmittag absperren lassen. Die 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiteten in anderen Büros des Landkreises oder im Homeoffice, sagte ein Kreissprecher dem hr.

Bereits vereinbarte Termine werden verlegt. Zu den Aufgabenbereichen des Kreisgesundheitsamtes gehören Schuleingangsuntersuchungen oder psychiatrische Gutachten.

Die Arbeit des Gesundheitsamts und dessen Erreichbarkeit per Telefon und E-Mail seien aber weiterhin gewährleistet.

Weitere Informationen

Was tun bei einem vereinbarten Termin?

Wer in diese Woche einen Termin im Kreisgesundheitsamt in der Schwanallee 23 in Marburg hat, wird von der Behörde geben, ihn zu verlegen - unter der Telefonnummer 06421/405-40 oder per E-Mail: gesundheitsamt@marburg-biedenkopf.de.

Ende der weiteren Informationen