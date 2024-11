Hessischer Demografie-Preis an Kreishandwerker im Odenwaldkreis

Die Kreishandwerkerschaft im Odenwaldkreis ist als Sieger mit dem Hessischen Demografie-Preis ausgezeichnet worden.

Durch Mitmachaktionen und Präsentationen würden Jugendliche erste Kontakte zu regionalen Praktikums- und Ausbildungsbetrieben knüpfen, hieß es zur Begründung. Die Kreishandwerkerschaft bekommt für den ersten Platz 8.000 Euro. Weitere Preisgelder gehen an den Chattengauer-Bläserchor in Gudensberg, den Kampfsportverein-Kirchvers, den Verein "Mir sein Seldersch" in Selters, den Magistrat von Oestrich-Winkel und "Kunst in Licher Scheunen".