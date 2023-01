Nach dem Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. können Trauernde auch im Limburger Dom Abschied nehmen. Dort liegt eines von deutschlandweit drei Kondolenzbüchern für das ehemalige Kirchenoberhaupt aus.

Kondolenzbuch für Papst Benedikt liegt im Limburger Dom aus

Bischof Bätzing schreibt als Erster ins Kondolenzbuch.

Im Vatikan stehen Pilgerinnen und Pilger in einer Schlange vor dem Petersdom , sie warten darauf, sich vom emeritierten Papst Benedikt XVI. verabschieden zu können: Sein Leichnam ist seit Montagmorgen im Petersdom aufgebahrt. Wer in Hessen seiner Trauer um das am Samstag gestorbene ehemalige Kirchenoberhaupt Ausdruck verleihen will, kann sich im Limburger Dom in eines von deutschlandweit drei Kondolenzbüchern eintragen.

Dort hatte Georg Bätzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und Bischof von Limburg, am Samstag eine Stellungnahme zum Tod Benedikts abgegeben und danach als Erster ins Kondolenzbuch geschrieben. "Wir trauern um eine Persönlichkeit, die der Kirche auch in schwierigen Zeiten Hoffnung und Richtung vermittelt hat", sagte Bätzing und würdigte Benedikt als "großen Mann der Kirche".

Kondolenzbuch soll bis Mittwoch ausliegen

Die anderen Kondolenzbücher liegen in der Apostolischen Nuntiatur in Berlin und am Sitz des Sekretariats der Deutschen Bischofskonferenz im Bonner Münster aus. Nach Angaben eines Pressesprechers der Deutschen Bischofskonferenz soll das Buch in Limburg bis zur Beisetzung Benedikts ausliegen, die am Donnerstag erfolgen soll. Der Limburger Bischof Bätzing wird als einer von mehreren deutschen Bischöfen zur Trauerfeier nach Rom reisen.

Der als Joseph Ratzinger in Deutschland geborene Benedikt war am Samstagmorgen im Alter von 95 Jahren gestorben.