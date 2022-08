Hessen will weitere Master-Studierende als Berufsschullehrkräfte gewinnen und weitet dafür ein Pilotprojekt aus.

Gerade an Berufsschulen sei die Nachfrage nach Lehrkräften unvermindert hoch, erklärte das Kultusministerium am Mittwoch. Ab Wintersemester gebe es das Angebot auch den Fachrichtungen Informatik und Chemietechnik in Darmstadt sowie im Fach Gesundheit in Kassel. Bereits seit letztem Wintersemester können sich an den beiden Unis Master-Studierende der Metall- und Elektrotechnik für die Förderung bewerben.