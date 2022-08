Der Landesfeuerwehrverband Hessen (LFV Hessen) registriert eine erhöhte Fluktuation bei Führungskräften in der Freiwilligen Feuerwehr.

Vor Jahrzehnten waren Wehrführer, Stadt- oder Gemeindebrandinspektoren mitunter 20 Jahre lang im Amt, so der Geschäftsführer des LFV Hessen, Popp. Das sei heute nicht mehr so. "Es ist eine erhöhte Belastung, Führungskraft zu sein", so Popp, der sich von den Kommunen mehr Anreize wünscht. In Hessen gibt es rund 71.000 freiwillige Feuerwehrleute. Das Land investiert 2022 rund 43 Millionen Euro.