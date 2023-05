Ein bisschen Spaß muss sein: Stammzellenspender Jonathan Kehl und der kanadische Minister Dominic LeBlanc nahmen bei einem Spaziergang in Bad Hersfeld auf einer Schaukel Platz.

Ein bisschen Spaß muss sein: Stammzellenspender Jonathan Kehl und der kanadische Minister Dominic LeBlanc nahmen bei einem Spaziergang in Bad Hersfeld auf einer Schaukel Platz. Bild © Jörn Perske (hr)

Minister aus Kanada trifft Lebensretter in Bad Hersfeld

Der 23 Jahre alte Student Jonathan Kehl hat einem Minister der kanadischen Regierung mit einer Stammzellenspende das Leben gerettet. Jetzt trafen sich beide in Kehls Heimat Bad Hersfeld - und hatten viel Spaß miteinander.

Audiobeitrag Audio Stammzellenspende verbindet kanadischen Politiker und Bad Hersfelder Studenten Audio Der vom Blutkrebs genesene kanadische Minister Dominic LeBlanc und sein Stammzellenspender Jonathan Kehl trafen sich am Mittwoch in Bad Hersfeld und sprachen vor der Stiftsruine über ihre dadurch entstandene Freundschaft. Bild © Jörn Perske (hr) Ende des Audiobeitrags

Die Lebensfreude ist dem ehemals totkranken Mann anzumerken. Der 55-Jährige scheint beim Spaziergang durch Bad Hersfeld für jeden Spaß zu haben zu sein und die nach einer Krebserkrankung wiedergewonnene Gesundheit zu genießen.

Deshalb ist es auch er, der kanadische Minister Dominic LeBlanc, der seinen Lebensretter, den 23 Jahre alten Bad Hersfelder Studenten Jonathan Kehl, spontan zu einem Erinnerungsfoto auf einer Schaukel animiert.

LeBlanc, in Kanada zuständig für zwischenstaatliche Angelegenheiten, Infrastruktur und Handel, besuchte am Mittwoch erstmals Bad Hersfeld, um Kehl in seiner Heimatstadt zu treffen. Denn zwischen ihnen hat sich eine enge Freundschaft und tiefe Verbundenheit entwickelt.

"Wir werden für immer verbunden sein"

"Er ist mein genetischer Zwilling. Wir werden für immer verbunden sein. Ich bin ihm zu großem Dank verbunden. Er hat mir dank seiner Güte und Tat das Leben gerettet", erklärte LeBlanc und scherzte dann: "Ich bin der einzige Minister in Kanada, in dem nun zu 100 Prozent deutsches Blut fließt." Das hat eine Vorgeschichte.

LeBlanc erkrankte an einer aggressiven Form von Blutkrebs. Um ihn heilen zu können, musste ein passender Stammzellenspender gefunden werden. In einer Spender-Datei wurden die Ärzte fündig. Sie entdeckten das Profil von Jonathan Kehl. Der hatte sich vor Jahren noch als Schüler in Bad Hersfeld mit einer Speichelprobe registriert.

Weitere Informationen Blutkrebs Blutkrebs ist ein Sammelbegriff für verschiedene bösartige Erkrankungen des blutbildenden Systems, bei denen Blutzellen entarten und sich unkontrolliert vermehren. Diese bösartigen Zellen verdrängen die roten Blutkörperchen (Erythrozyten), die weißen Blutkörperchen (Leukozyten) und die Blutplättchen (Thrombozyten). Rote Blutkörperchen transportieren normalerweise Sauerstoff, weiße Blutkörperchen bekämpfen Infektionen und Blutplättchen stoppen Blutungen. Werden diese gesunden Blutzellen von funktionsuntüchtigen, kranken Zellen verdrängt, kann das Blut seine lebensnotwendigen Aufgaben nicht mehr übernehmen. Ende der weiteren Informationen

Weil für Stammzellengaben viele Parameter übereinstimmen müssen, läuft die Suche nach Spendern längst international. Das war LeBlancs Glück. Er sagt: Die Ärzte in Kanada schwärmten von der Arbeit der Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) und ihrer weltweit größten Datei.

Und die Deutschen seien, was ihre Spendenbereitschaft betrifft, sehr vorbildlich. "Jede Woche wird irgendwo auf der Welt dadurch das Leben von Menschen gerettet. Das ist fantastisch. Es ist eine wunderschöne Geschichte über Wissenschaft und Menschlichkeit", befand LeBlanc.

Videobeitrag Video Kanadischer Politiker besucht seinen Stammzellen-Spender Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Unvergesslicher Trip in Kanada

Dank der Spende geht es LeBlanc wieder gut: "Ist bin glücklich, es ist alles in Ordnung, und ich bin gesund. Alle sechs Monate werde ich in einer Klinik durchgecheckt." Kehl ist froh darüber. Nachdem sich die beiden nach der Stammzellenspende und LeBlancs Genesung kennengelernt haben, ist eine Freundschaft entstanden.

Aus Dankbarkeit wurde Jonathan im vorigen Herbst zu einem einwöchigen Aufenthalt nach Kanada eingeladen. Für den Bad Hersfelder ein unvergesslicher Trip. Nun folgte LeBlancs Stippvisite in Bad Hersfeld, damit er Jonathans Familie kennenlernt.

Stammzellenspende für Krebspatienten Kanadischer Politiker empfing hessischen Lebensretter Mit einer Stammzellenspende hat ein Bad Hersfelder Student einem kanadischen Politiker das Leben gerettet. Der genesene Krebspatient bedankte sich bei dem 23-Jährigen mit einer persönlichen Einladung. Für den Studenten war es eine unvergessliche Reise. Zum Artikel

Bei dem Kurzaufenthalt lernte LeBlanc am Mittwoch auch einiges über Bad Hersfeld, die Stadt des renommierten Freilicht-Theaterfestivals. Und dass der Erfinder des Wörterbuchs (Konrad Duden) und des Computers (Konrad Zuse) in Osthessen wirkten und Bezüge zu Bad Hersfeld haben. Da staunte LeBlanc.

"Ich dachte, nur mein Blut und mein Immunsystem stammen aus Bad Hersfeld", sagte LeBlanc. Sein Humor und seine Bodenständigkeit sind es auch, die Jonathan so begeistern. "Es ist verrückt, was einem alles passieren und wohin einen das Leben führen kann."

Jonathan Kehl zeigt ein Set für die Speichelprobe, mit der man sich freiwillig bei der DKMS registrieren kann. Bild © Jörn Perske (hr)

Kehl ist froh, dass er sich bei der DKMS registrierte und eine Stammzellenspende gab. "Es ist eine sehr einfache Möglichkeit, Leben zu retten. Und man hat nichts zu verlieren: Selbst wenn man sich registriert hat, kann man später auch noch nein sagen - aus welchen Gründen auch immer."

Weitere Informationen So können Sie Stammzellen spenden Jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahren kann bei der DKMS Stammzellen spenden. Infos gibt es hier .

In Hessen gibt es mehr als 580.000 Menschen, die sich bei der DKMS registriert haben. 5.844 davon haben bereits Stammzellen nach einer Anfrage gespendet, wie die DKMS mitteilt. Ende der weiteren Informationen