Das Erzbistum Paderborn, zu dem Teile Nordhessens gehören, hat einen neuen Bischof.

Papst Franziskus ernannte den bisherigen Mainzer Weihbischof Udo Markus Bentz, wie der Heilige Stuhl in Rom am Samstag mitteilte. Der 56-Jährige folgt auf Hans-Josef Becker, der bereits vor mehr als einem Jahr in den Ruhestand gegangen war.

Ministerpräsident Rhein (CDU) wünschte dem "künftigen Oberhirten ein segensreiches Wirken, um die künftigen Herausforderungen der Kirche in einer krisenhaften Zeit zu bewältigen".