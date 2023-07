Im Rahmen des Christopher Street Day (CSD) in Frankfurt am Wochenende hat die Polizei 19 Strafanzeigen aufgenommen. Bei mindestens drei davon würden mögliche queerfeindliche Motive geprüft.

Bei den Anzeigen gehe es unter anderem um Körperverletzungen gegen einen homosexuellen Mann und zwei transsexuelle Menschen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein 39-jähriger Tatverdächtiger sei festgenommen worden.

Am CSD in Frankfurt nahmen am Samstag Tausende Menschen teil. Die Veranstaltung ist eine der größten bundesweit und setzt sich für die Rechte und Gleichstellung der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren (LGBTIQ) Community ein.