Mit einer Abseilaktion über der A485 in Gießen haben Verkehrswende- und Klimaschutzaktivisten den Verkehr kurzzeitig zum Erliegen gebracht. Die Aktion richtet sich gegen das drohende Aus für den fahrradfreundlichen Verkehrsversuch am Anlagenring.

Zwei Aktivisten hatten sich gegen 11 Uhr von einer Brücke der A485 an der Grünberger Straße abgeseilt. Zwischen sich spannten sie dabei ein Transparent mit der Aufschrift: "Klaut Ihr den Anlagenring, holen wir uns die Autobahn!". Die Polizei sperrte die Autobahn daraufhin vorsorglich in beiden Richtungen für den Verkehr.

Gericht untersagte Verkehrsversuch

Die Aktion richtet sich laut einer von den Aktivisten der "Projektwerkstatt Sassen" verbreiteten Pressemitteilung gegen "die rückwärtsgerichteten Debatten um den Anlagenring". Die Aktivisten nehmen damit Bezug auf das Urteil des Gießener Verwaltungsgerichts, das erst vor wenigen Tagen einen breit angelegten Verkehrsversuch auf dem zentralen Anlagenring im Eilverfahren für rechtswidrig erklärt hatte.

Die Stadt Gießen hatte geplant, dass Autos künftig nur noch die beiden äußeren Fahrstreifen des Anlagenrings benutzen dürfen. Die beiden mittleren Fahrstreifen sollten dem Fahrrad- und Busverkehr vorbehalten bleiben. Zudem sollte der Autoverkehr nur noch in eine Richtung fließen.

Aktivisten in Gewahrsam

Das Verwaltungsgericht urteilte, dass die Stadt Gießen eine so genannte "einfache Gefährdungslage" für die Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs am Anlagenring nicht ausreichend dargelegt habe. Die Stadt lieferte nach Ansicht des Gerichts also nicht genug Daten dazu, dass der Anlagenring für Fahrradfahrer so gefährlich ist, dass er umgebaut werden und in der Innenstadt die Verkehrsführung geändert werden muss.

Geklagt hatten zwei Anwohner. Die Stadt Gießen hatte angekündigt gegen das Urteil Beschwerde beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel einzulegen. Bis dahin werden die Umbauarbeiten am Anlagenring weitergeführt.

Die Abseilaktion wurde gegen 12.30 Uhr beendet, die beiden Aktivisten von der Polizei in Gewahrsam genommen. Kurz darauf konnte der Verkehr auf der A485 wieder rollen.