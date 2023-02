Keine Sprechstunde: Viele Arztpraxen bleiben aus Protest am Mittwoch geschlossen.

Keine Sprechstunde: Viele Arztpraxen bleiben aus Protest am Mittwoch geschlossen. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Die niedergelassenen Ärzte in Hessen setzen ihre Proteste fort. Für Mittwoch kündigten Haus- und Fachärzte den inzwischen vierten Protesttag an. Wieder dürften viele Praxen geschlossen bleiben.

Praxisteams aus ganz Hessen werden am Mittwoch zwischen 11 und 13 Uhr zu einer Protestkundgebung auf dem Römerberg in Frankfurt erwartet, wie der Hausärzteverband Hessen und der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzt*innen mitteilten. Man erwarte, dass Praxen an dem Tag schließen - "aus Protest gegen die aktuelle Gesundheitspolitik".

Es ist laut den Verbänden der inzwischen vierte Protesttag in Hessen in den vergangenen Monaten. Manche Arztpraxen blieben bereits an je einem Mittwoch im Januar, November und Oktober geschlossen.

Faire Honorierung und bessere Arbeitsbedingungen gefordert

Zu den zentralen Forderungen gehört die Wiedereinführung der Neupatientenregelung. Sie hatte niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten finanzielle Anreize gegeben, neue Patientinnen und Patienten aufzunehmen.

Zudem verlangen die Mediziner eine angemessene und faire Honorierung, einen Inflationsausgleich für Praxen und Mitarbeiterinnen, die Abschaffung der bürokratischen Überfrachtung der Arbeitsabläufe in den Arztpraxen und der existenzbedrohenden Regresse.

Hausärzte: "Extreme Selbstausbeutung"

"Allein um unser Einkommen beizubehalten, wurden wir gezwungen, unsere sowieso schon extreme Selbstausbeutung immer weiter zu steigern - und dies in einer Zeit, in der uns die Pandemie schon bis zur absoluten Belastungsgrenze gefordert hat", hatte der Hausärzteverband Hessen (HZV) zu Beginn der Proteste mitgeteilt.

In der Kritik der Verbände stehen außerdem die geplanten "Gesundheitskioske". Sie sollen als Beratungsstellen für Patientinnen und Patienten in den Kommunen aufgebaut werden. Die Verbände befürchten, dass dort der Zugang zu ärztlicher Versorgung durch nichtärztliches Personal gesteuert werde und dies "erhebliche Einbußen an Qualität" bedeuten könnte.

Krankenkassen: "Kein Verständnis"

Die Krankenkassen können die Kritik von Ärzten und Verbänden nicht nachvollziehen. Laut dem Spitzenverband GKV stiegen die Honorare 2023 um insgesamt 1,4 Milliarden Euro. Rechnerisch seien das für jeden Arzt und jede Ärztin 11.000 Euro mehr.

In jedem Jahr würden die gestiegenen Praxiskosten aus der Vergangenheit ausgeglichen. Es dürfe dabei nicht vergessen werden, dass die zusätzlichen Arzthonorare aus den "Portemonnaies der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler finanziert" würden.