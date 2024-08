Wo in der Rhön die Superreichen leben

Damit hatte selbst der Bürgermeister nicht gerechnet: In der hessischen Großverdiener-Rangfolge nimmt der Luftkurort Poppenhausen Platz drei ein. Auf dicke Hose macht hier trotzdem niemand.

Veröffentlicht am 18.08.24 um 15:40 Uhr

In Poppenhausen (Wasserkuppe) herrscht laut einer Statistik die drittgrößte Millionärsdichte in hessischen Gemeinden.

In Poppenhausen (Wasserkuppe) herrscht laut einer Statistik die drittgrößte Millionärsdichte in hessischen Gemeinden. Bild © Gemeinde Poppenhausen (Wasserkuppe)

Audiobeitrag Bild © Bildcollage, hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Vom Liebesweg aus, der oberhalb von Poppenhausen als Themen-Wanderweg verläuft, ergibt sich ein guter Überblick über die Rhön-Gemeinde nahe der Wasserkuppe. Man erblickt den Kirchturm im Zentrum. Hier und da das ein oder andere große und schicke Einfamilienhaus. Dort muss vermutlich niemand am Hungertuch nagen.

Besonders große (Protz-)Villen und mondäne Anwesen, die von riesigem Reichtum zeugen, drängen sich in Poppenhausen allerdings nicht auf. Dabei sind in dem Luftkurort - gemessen an der Einwohnerzahl - besonders viele Millionäre zu Hause.

Das verrät ein vor kurzem vom Hessischen Landesamt für Statistik herausgegebener Bericht zur Lohn- und Einkommensstatistik . Er bezieht sich auf das Jahr 2020 - neuere Zahlen existieren nicht.

Wie im Taunus: Hohe Millionärsdichte in Poppenhausen

Poppenhausen steht laut Bericht neuerdings auf Platz drei einer landesweiten Rangfolge. Die zeigt, in welchen Städten und Gemeinden Millionäre zu Hause sind. Genau genommen geht es um die Millionärsdichte. Aufgeführt wird die Zahl der Einkommensmillionäre pro zehntausend Steuerpflichtiger. Einkommensmillionäre haben im Laufe eines Wirtschaftsjahres Einnahmen von mindestens einer Million Euro.

In Poppenhausen wohnen zwar nur sechs Einkommensmillionäre. Doch weil die Gemeinde auch nur etwas mehr als 2.700 Einwohner hat, ist Poppenhausen weit oben in der Superreichen-Tabelle. Auf Platz eins und zwei stehen Königstein und Kronberg - zwei als edles Pflaster bekannte Taunus-Adressen.

Meisten Millionäre leben in Frankfurt

Nach Poppenhausen auf Rang drei folgen in den Top Ten Bad Homburg v. d. Höhe (Hochtaunus), Bad Soden am Taunus (Main-Taunus), Oberursel (Hochtaunus), Dreieich (Offenbach), Seeheim-Jugenheim (Darmstadt-Dieburg), Sulzbach (Main-Taunus) und Elz (Limburg-Weilburg).

Frankfurt steht auf Rang 17, hat aber absolut und nicht im Verhältnis zur Einwohnerzahl betrachtet, mit Abstand die meisten Einkommensmillionäre, nämlich 527. Die Landeshauptstadt Wiesbaden steht mit 136 Millionären auf Rang 35.

Weitere Informationen Mehr Einkommensmillionäre in Hessen Hessenweit ist die Zahl der Einkommensmillionäre gegenüber dem Vorjahr um 144 Personen oder 6,5 Prozent auf insgesamt 2.355 Steuerpflichtige gestiegen, wie aus dem Bericht des Statistischen Landesamtes hervorgeht. Nach Landkreisen und kreisfreien Städten sortiert leben im Hochtaunuskreis am meisten Millionäre, gefolgt von der Stadt Frankfurt, dem Main-Taunus-Kreis, Wiesbaden und Darmstadt. Ende der weiteren Informationen

Überraschung und ein wenig Stolz

Poppenhausen ist neu im erlauchten Kreis der Wohnorte mit relativ vielen Millionären. Und das sorgt für Gesprächsstoff. Bürgermeister Manfred Helfrich (CDU) sagte dem hr: "Die 'hohe Millionärsdichte hat mich wirklich sehr überrascht. Damit hätte ich in unserer überschaubaren Gemeinde nicht gerechnet." Er sei - bei aller Zurückhaltung - sogar "ein wenig stolz" darauf.

Ortsvorsteher Peter Detig (CDU) verriet: Schon lange habe nichts mehr für so viel Gesprächsstoff gesorgt wie die Millionärsstatistik: "Da fragen sich viele, wer es sein könnte."

"Da prahlt niemand mit Geld"

Offensichtlich und allseits bekannt ist es in Poppenhausen nicht, wer zu den Millionären zählt. "Die hier bei uns lebenden Menschen sind meist bodenständig. Da prahlt niemand, weil er etwas mehr Geld als der Durchschnitt hat oder zu den Besserverdienern zählt", erklärte Bürgermeister Helfrich.

Doch auch der Bürgermeister und der Ortsvorsteher wissen natürlich, wer in Poppenhausen die Bosse großer und erfolgreicher Unternehmen sind. "Bei dem einen oder anderen Einwohner ahnt man, dass ein gutes, ein sehr gutes Einkommen vorhanden ist."

Dort beheimatet ist etwa einer der größten Palettenproduzenten Europas. Und ein namhafter Segelflugzeug-Hersteller und -Händler. Und der Rathaus-Chef weiß natürlich um die Gewerbesteuer-Einnahmen. Sie seien aber noch kein Beleg für privaten Reichtum.

Kein Kommentar von mutmaßlichem Millionär

Und auch der Chef einer großen Bäckerei-Kette hat sein Haus in Poppenhausen. Der muss privat wahrscheinlich keine kleinen Brötchen backen. Auf hr-Anfrage wollte er sich zu den kursierenden Annahmen, Mitglied im Club der Millionäre zu sein, nicht äußern. Was nicht verwundert. Denn wie heißt es so schön: Über Geld spricht man nicht.

Ohnehin: Wer heute ein stattliches Haus habe und weitere Werte besitze, könne Millionär sein, gibt Bürgermeister Helfrich zu bedenken. Aber eben kein Einkommensmillionär wie in der Statistik. Die sechs Großverdiener erwirtschafteten laut Bericht zusammen knapp 15,66 Millionen Euro - im Schnitt also jeweils rund 2,6 Millionen Euro.

Kein Reichen-Viertel: "Das macht sie so unauffällig"

Die Millionäre wohnen breit im Gemeindegebiet verstreut, wie der Bürgermeister sagte. "Das macht sie so unauffällig. Es gibt bei uns keine Siedlung, kein Wohngebiet, in dem Besserverdienende konzentriert ansässig sind." Keine Sahne- und keine Schmuddelecken in den Wohnlagen: "Wir haben eine gute, gesunde Mischung", betonte Helfrich.

Wieso die Millionäre gern in Poppenhausen wohnen, liegt für Bürgermeister Helfrich auf der Hand: "Hier kann man gut leben. Hier ist die Welt noch in Ordnung." Landflucht? Fehlanzeige. Die Einwohnerzahl wachse stetig.

Helfrich bezieht diese Entwicklung gern auf die gute Infrastruktur. Geschäfte, Ärzte, Kinderbetreuung, Sport- und Freizeitangebote - alles da. Die Gemeinde stehe in wirtschaftlicher Hinsicht stabil da.

Bürgermeister verliebt in Poppenhausen

Poppenhausen - 25 Autominuten von Fulda entfernt - liegt am Fuße der Wasserkuppe mitten im Biosphärenreservat Rhön.

Die Tourismus-Macher in Poppenhausen werben mit dem Slogan: "Dort, wo die Rhön besonders schön ist …". Bürgermeister Helfrich glaubt, Poppenhausen werde als "attraktiv, lebens- und liebenswert wahrgenommen". Wer Poppenhausen hoch oben vom Liebesweg aus und auch näher betrachtet, mag dem womöglich zustimmen.