Tagung in Frankfurt nimmt Kinderrechte in den Blick

Kurzmeldung Tagung in Frankfurt nimmt Kinderrechte in den Blick

Mit den Rechten von Kindern und Jugendlichen befasst sich eine Tagung am Sonntag und Montag in Frankfurt. Dabei geht es um die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Hessen.

Die Umsetzung wird seit zwei Jahren von einer Monitoring-Stelle begleitet. Auf der zweitägigen Veranstaltung soll über die Ergebnisse des Monitorings und den Stand der Rechte von Kindern und Jugendlichen in Hessen diskutiert werden. In Hessen beteiligen sich inzwischen sieben Städte und Gemeinden an dem Programm "Kinderfreundliche Kommunen" des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen Unicef und des Deutschen Kinderhilfswerks. Bundesweit sind es 56.