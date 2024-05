Familien sind vielfältig. Manche finden eine Alternative zum üblichen Modell "Mama, Papa, Kind". Zum Beispiel Chris und Martin, die mithilfe der besten Freundin ein Kind bekamen. Oder Sarah, die als Single Mutter wurde und trotzdem nicht alleinerziehend ist.

Sarah Dionisius legt auf dem Parkettboden in ihrer Frankfurter Wohnung ein Puzzle. Genauer gesagt, hilft sie ihrem fast dreijährigen Sohn Lewin dabei. Es geht darum, mehrere verschiedene Tiere zusammenzusetzen. Lewin ist gerade dabei, dem Krokodil einen Giraffenkopf zu verpassen. Das Puzzleteil passt zwar nicht ganz, lässt sich aber reindrücken. "Ein Giraffodil", einigen sich Sarah und Lewin auf einen Namen.

Auch Lewins Familie gleicht einem Puzzle. Es ist eine ungewöhnliche Konstellation: Außer von seiner Mama Sarah wird er von ihrem Bruder Alexander, ihrer Mitbewohnerin Nina und ihrer besten Freundin Kira großgezogen. Einen Papa im traditionellen Sinne gibt es nicht, dafür aber eben drei so genannte Co-Parents, also Mit-Eltern.

Sarah war mit 30 in keiner festen Partnerschaft, wollte aber unbedingt eine Familie gründen. "Seit meinem Outing mit 20 hatte ich schon immer die Idee, das eventuell außerhalb einer Paar-Beziehung zu machen", erinnert sich Sarah.

Als ihr Kinderwunsch immer stärker wurde, fasste Sarah den Entschluss, per Samenspende und künstlicher Befruchtung Mutter zu werden. "Ich stand erst mal alleine da. Dann bin ich mit meiner Familie und meinem Umfeld in Gespräche gegangen, um verbindliche Bezugspersonen für das Kind zu finden."

Noch vor der Schwangerschaft fragte sie ihren Bruder Alexander, ob er Co-Parent werden will. Alexander, der selbst keine Kinder hat, war begeistert: "Da war erst mal einfach nur Freude. Natürlich überlegt man auch, was das alles bedeutet, aber ich hatte die ganze Zeit ein Glücksgefühl."

Auch beste Freundin Kira musste nicht lange überlegen. Sie sagte zu Sarah damals: "So sehr wie ich Teil in deinem Leben bin, werde ich natürlich auch Teil im Leben des Kindes sein." Lewins Familie komplettiert noch Sarahs Mitbewohnerin Nina.

Die drei Co-Eltern verbringen im Schnitt einen Tag pro Woche mit Lewin. Dazu gehören Elternabende in der Kita oder Besuche beim Kinderarzt. Doch gerade solche Termine können zum Problem werden. Denn nur Sarah ist ein rechtlich anerkanntes Elternteil: "Ich trage da gewissermaßen die Hauptlast, auch ökonomisch. Alles andere basiert auf Vertrauen."

Oft muss sie Vollmachten für die anderen ausstellen. Deshalb wünscht sich Sarah, dass auch Co-Elternschaft in irgendeiner Form rechtlich anerkannt werden kann: "Dann hätten die Co-Parents ein ganz anderes Standing, zum Beispiel gegenüber Kitas oder Kinderärzten."

Chris und Martin Schulte haben dieses Problem nicht. Der 39-Jährige und sein 50 Jahre alter Mann sind beide rechtlich anerkannte Väter ihres fast vierjährigen Sohns. Aber der Weg zur Familiengründung war für sie kompliziert. Kein Ausnahmefall - für schwule Paare ist es häufig schwierig, ein Kind zu bekommen.

Eine Adoption oder eine Pflegeelternschaft und die damit verbundene Zusammenarbeit mit dem Jugendamt ist nicht für jeden eine Option. Eine Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten, um Frauen vor Ausbeutung zu schützen.

In Deutschland hat die Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin vor kurzem Empfehlungen für die Politik erarbeitet - unter anderem zum Thema Leihmutterschaft. Sie stellte fest: "Es gibt ein Potenzial für Umgehungen und Missbrauch."

Es liege daher im Ermessen des Gesetzgebers, am Verbot festzuhalten. Allerdings sei es auch vertretbar, die Leihmutterschaft zu erlauben, wenn sichergestellt werde, dass keine Frauen ausgenutzt werden, so die Kommission weiter. In Dänemark, Portugal und den Niederlanden beispielsweise ist Leihmutterschaft unter gewissen Voraussetzungen erlaubt.

