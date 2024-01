Schule - Unterricht in Hessen wieder gestartet

Für Hunderttausende Kinder und Jugendliche in Hessen hat am Montag wieder der Unterricht begonnen.

Somit wird auch auf den Straßen und im öffentlichen Nahverkehr wieder deutlich mehr los sein. Die hessischen Weihnachtsferien waren mehr als drei Wochen lang und damit länger als in allen anderen Bundesländern. Die Halbjahreszeugnisse werden am 2. Februar verteilt. Hessen ist das einzige Land, in dem die Weihnachtsferien noch eine Woche länger gingen. Die "Hessenwoche" ist laut Kultusministerium bis zum Jahr 2030 im Ferienplan festgelegt worden.