Am Samstag eröffnet der 12. Waldkunstpfad in Darmstadt. Unter dem Motto "Kunst Natur Wasser" haben 24 internationale Künstlerinnen und Künstler insgesamt 14 Installationen und sieben Performances für den rund drei Kilometer langen Walderlebnispfad am Böllenfalltor gestaltet.