Seit 25 Jahren organisieren Detelina Grigorova-Kreck und ihr Mann das Trickfilmfestival in Wiesbaden. Neben Stuttgart ist es das einzige große Trickfilmfest in Deutschland. Hunderte Lang- und Kurzfilme sichtet das Ehepaar jedes Jahr, um die besten Produktionen für das Festivalprogramm zu finden. Zum halbrunden Geburtstag hat sich in diesem Jahr auch einer der größten Stars der Zeichentrick-Szene angekündigt: Bill Plympton kommt extra aus New York in die Landeshauptstadt.