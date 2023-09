"Dead or Alive?" Zombieforschung an der Uni Frankfurt

Audio "Dead or Alive?" Zombieforschung an der Uni Frankfurt

Audio starten

In Frankfurt gibt es an der Goethe Uni ein ungewöhnliches Forschungsprojekt. Dort wird zu Zombies geforscht. Allerdings geht es nicht um die Frage nach der Existenz von Zombies, sondern darum, welche Funktion die Zombiefigur in einem Horrorfilm- bzw. in der Literatur hat. Die Forschungsergebnisse werden im Rahmen einer Tagung vorgestellt.