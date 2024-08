Welches Buch wird der "beste Roman des Jahres"? Die Jury des Deutschen Buchpreises hat die Nominierungen für 2024 bekannt gegeben. In diesem Jahr dominieren Autorinnen die sogenannte Longlist.

Diese Liste wird im deutschen Buchhandel jedes Jahr mit Spannung erwartet: Wer sind die 20 Nominierten, die auf den Deutschen Buchpreis und die Auszeichnung "Roman des Jahres" hoffen dürfen?

In diesem Jahr wird der Preis bereits zum 20. Mal vergeben. Auf der Longlist stehen drei Roman-Debüts und 13 Bücher von Autorinnen und Autoren, die bisher noch nicht für den Buchpreis nominiert waren. Zu den bekanntesten Namen auf der Liste zählen Nora Bossong, Michael Köhlmeier und André Kubiczek.

Auffallend: Autorinnen dominieren die Longlist 2024. 13 Frauen und sieben Männer sind für den renommierten Preis nominiert.

In diesem Jahr waren insgesamt 180 Romane von 106 deutschsprachigen Verlagen im Rennen. Von den teilnehmenden Verlagen stammen 78 aus Deutschland, 18 aus Österreich und 10 aus der Schweiz. Diese Titel haben es geschafft:

Nora Bossong: Reichskanzlerplatz

Zora del Buono: Seinetwegen

Franz Friedrich: Die Passagierin

Martina Hefter: Hey guten Morgen, wie geht es dir?

Timon Karl Kaleyta: Heilung

Maren Kames: Hasenprosa

Michael Köhlmeier: Das Philosophenschiff

Daniela Krien: Mein drittes Leben

André Kubiczek: Nostalgia

Ulla Lenze: Das Wohlbefinden

Clemens Meyer: Die Projektoren

Max Oravin: Toni & Toni

Ronya Othmann: Vierundsiebzig

Mithu Sanyal: Antichristie

Stefanie Sargnagel: Iowa

Dana von Suffrin: Nochmal von vorne

Markus Thielemann: Von Norden rollt ein Donner

Ruth-Maria Thomas: Die schönste Version

Doris Wirth: Findet mich

Iris Wolff: Lichtungen

Vorauswahl durch Jury

Die Akademie Deutscher Buchpreis hatte im Februar sieben Literaturexpertinnen und -experten in die Jury berufen. Die Mitglieder werden jedes Jahr neu gewählt, eine mehrmalige Mitgliedschaft ist möglich. In diesem Jahr entschieden:

Gerrit Bartels (Zeitung "Tagesspiegel")

Magdalena Birkmann (frei Literaturvermittlerin und Buchhändlerin)

Natascha Freundel (RBB)

Torsten Hoffmann (Universität Stuttgart)

Marianna Lieder (freie Kritikerin)

Regina Moths (Münchener Buchhandlung Literatur Moths)

Klaus Nüchtern (österreichische Wochenzeitung "Falter").

Die Buchpreis-Jury von links nach rechts: Gerrit Bartels, Klaus Nüchtern, Regina Moths, Natascha Freundel, Torsten Hoffmann, Magda Birkmann, Marianna Lieder Bild © Christof Jakob

So geht es weiter

Die Jury kürt den Siegertitel in einem mehrstufigen Auswahlverfahren. Sechs Titel von der Longlist werden zur Shortlist, die am 17. September veröffentlicht wird. Erst am Abend der Preisverleihung, am 14. Oktober, erfahren die sechs Autorinnen und Autoren, wer von ihnen den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Der Gewinner erhält 25.000 Euro, die anderen fünf Finalisten bekommen jeweils 2.500 Euro.

Die Preisverleihung findet im Kaisersaal im Frankfurter Römer statt. Auf der Website des Deutschen Buchpreises wird die Veranstaltung live übertragen. Seit 2005 wird mit dem Deutschen Buchpreis der Roman des Jahres ausgezeichnet. Den Deutschen Buchpreis 2023 gewann Tonio Schachinger für den Roman "Echtzeitalter".

Weitere Informationen Nominierte beim Blind Date kennenlernen Im August und September gibt es bei Lesungen in ganz Deutschland die Gelegenheit, die Autorinnen und Autoren der Longlist-Bücher kennenzulernen. Das Besondere an den Blind Dates: Erst am Abend selbst erfährt das Publikum, welcher der nominierten Autoren zu Gast ist. In Hessen wird diesmal in den Türmen der Deutschen Bank gelesen: am 26. August um 19 Uhr. Ende der weiteren Informationen