Das Frankfurter hr-Sinfonieorchester startet im August in die neue Saison.

Das Frankfurter hr-Sinfonieorchester startet im August in die neue Saison. Bild © hr/ Ben Knabe

Europa Open Air & Co.

Die Saison des hr-Sinfonieorchesters wird auch in diesem Jahr mit dem Europa Open Air an der Weseler Werft eröffnet. Die kommende Spielzeit bietet einige Highlights mit musikalischer Star-Besetzung - und auch in Sachen Chefdirigent gibt es Neuigkeiten.

Audiobeitrag Audio hr-Sinfonieorchester: Orchestermanager Michael Traub über die neue Saison Audio hr-Sinfonieorchester: Das Programm für die kommende Spielzeit steht. Bild © hr/ Ben Knabe Ende des Audiobeitrags

Neue Saison, neues Programm - und Altbewährtes. Die Spielzeit des hr-Sinfonieorchesters startet auch in diesem Sommer unter freiem Himmel. Zum fünften Mal laden das hr-Sinfonieorchester und die Europäische Zentralbank Ende August zum großen Open-Air-Konzert an die Weseler Werft ein.

Die Besuchenden erwarten zum Beispiel Ravels "Boléro", Paul Dukas‘ "Zauberlehrling" und Rodrigos romantisches Concerto Aruanjuez mit dem Star-Gitarristen Milos. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

Das Europa Open Air am Frankfurter Mainufer Bild © Tim Wegner/hr

Chefdirigent Alain Altinoglu bleibt

Auch Alain Altinoglu bleibt dem hr-Sinfonieorchester erhalten. Sein Vertrag als Chefdirigent wurde um vier Jahre bis 2028 verlängert. Mittlerweile fühle er sich in Frankfurt "schon wie zu Hause", sagt Altinoglu. Der Chefdirigent wird sechs hr-Sinfoniekonzerte dirigieren, unter anderem mit Unterstützung der Pianisten Jan Lisiecki, Alexander Malofeev sowie Fazıl Say.

Mit Say wird Altinoglu zudem ein Klavier-Duo bilden. In sozialer und politischer Hinsicht sei es ein großartiges Zeichen, dass ein Franzose mit armenischen Wurzeln aus einer Familie, die aus der Türkei stammt, und ein Türke gemeinsam Musik machen könnten, so Altinoglu. "Es ist für mich sehr wichtig zu zeigen, dass klassische Musik für alle da ist und alle zusammenspielen können."

Chef-Dirigent Alain Altinoglu bleibt dem hr-Sinfonieorchester für weitere vier Jahre erhalten. Bild © hr/ PhotoWerk

Programm-Schwerpunkt "Nature & Earth"

Die kommende Spielzeit des hr-Sinfonieorchesters steht unter dem Motto "Nature & Earth". Werke wie die "Alpensinfonie" von Richard Strauss, Antonín Dvořáks "In der Natur" oder auch der Soundtrack des preisgekrönten Hollywood-Komponisten und gebürtigen Frankfurters Hans Zimmer für die BBC-Dokumentation "Planet Earth" sollen die Schönheit, aber auch die Zerbrechlichkeit unseres Planeten musikalisch thematisieren.

Spürbar wird das auch im "Spotlight"-Konzert: Die junge Schlagzeugerin Vivi Vassileva spielt das "Recycling Concerto" von Gregor A. Mayrhofer mit Plastikflaschen. Das Gesprächskonzert wird begleitet von ARD-Wetterexperte Sven Plöger und hr-Moderatorin Jennifer Sieglar, die über Wetter- und Klimakreisläufe aufklären.

Ein Wiedersehen mit Vorgänger Andrès Orozco-Estrada

Als Gastdirigenten und Gastdirigentinnen kommen unter anderem Manfred Honeck, Susanna Mälkki und Krysztof Urbański. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit Alain Altinoglus Vorgänger Andrès Orozco-Estrada.

Andrès Orozco-Estrada leitete das hr-Sinfoenieorchester als Chef-Dirigent von 2014 bis 2021. Bild © hr/ Werner Kmetitsch

Nach dem großen Erfolg von "KiezPalast" geht die Kooperation mit der Alten Oper Frankfurt und Multitalent Ulrich Tukur in eine zweite Runde. Zusammen mit dem hr-Sinfonieorchester widmet sich der Schauspieler, Sänger, Moderator und Akkordeonspieler Tukur in "Tempo! Tempo!" der Geschwindigkeit in Klassik, Filmmusik, Jazz und Chansons der 1920er-Jahre.