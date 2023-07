Audio starten

Wir scrollen jeden Tag durchs Internet, verschicken Nachrichten oder schauen Videos. Was im Hintergrund passiert, wissen wir aber nicht wirklich. Fake News, manipulierte Videoclips oder Nachrichten in den sozialen Medien sind kaum kontrollierbar. Auch Klickzahlen für Videos und Bilder, werden manipuliert, um die eigene Reichweite zu erweitern. Eine neue Ausstellung im Frankfurter Kunstverein befasst sich genau mit diesem Problem. Kritisch im Inhalt, in der Umsetzung aber durchaus ironisch.