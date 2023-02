Die Städtischen Bühnen Frankfurt sind seit 1963 in einem gemeinsamen Gebäude untergebracht.

Die Städtischen Bühnen Frankfurt sind seit 1963 in einem gemeinsamen Gebäude untergebracht. Bild © picture-alliance/dpa

Expertenkommission für "Spiegel-Variante": Oper und Schauspiel in Frankfurt sollen nach ihrem Bericht in zwei getrennten Gebäuden, aber in direkter Nachbarschaft zueinander neu gebaut werden - und sie werden wohl deutlich teurer.

Die Oper am Willy-Brandt-Platz, das Schauspiel in den Wallanlagen gegenüber - da, wo das berühmte Euro-Zeichen steht: So könnte sie aussehen, die Zukunft der Städtischen Bühnen Frankfurt.

Die "Spiegel-Variante" habe aus Sicht einer Expertenkommission die meisten Vorteile, sagten Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) und der Leiter der Stabsstelle Zukunft der Städtischen Bühnen, Mathias Hölzinger, am Donnerstag bei der Vorstellung der Ergebnisse einer Standortprüfung.

An der Wallanlage könne dadurch im Vergleich zu den anderen beiden Varianten eine größere Grünfläche entstehen: Geplant ist, den frei werdenden Bereich auf dem bisherigen Standort bis hin zum Jüdischen Museum zu begrünen.

350 Millionen Euro teurer als gedacht

Drei Varianten waren zuletzt im Rennen um den Neubau. Neben der "Spiegel-Variante" wurde auch ein Neubau beider Bühnen am heutigen Standort geprüft.

Eine dritte Lösung sah eine sogenannte Kulturmeile mit Oper auf dem derzeitigen Sparkassen-Gelände auf der Neuen Mainzer Straße und Schauspiel am bisherigen Standort vor - in der Vergangenheit die bevorzugte Variante für Hartwig und den früheren Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD).

Die Expertenkommission kam zu dem Ergebnis, dass alle Optionen etwa gleich teuer würden: 1,27 Milliarden Euro und damit 350 Millionen teurer als beim letzten Bericht kalkuliert. Das begründete Stabsstellenleiter Hölzinger mit den Preissteigerungen in der Baubranche.

Stadtverordnete müssen entscheiden

Der vorliegende Abschlussbericht werde nun den Stadtverordneten zur Entscheidungsfindung vorgelegt, sagte Kulturdezernentin Hartwig. Sie hoffe, dass die Stadtverordneten noch vor der Sommerpause darüber entscheiden.

Im Anschluss an die Entscheidung der Stadtverodnetenversammlung soll ein Architekturwettbewerb ausgelobt werden. Ein Baubeginn sei deshalb frühestens 2027 denkbar, bei den anderen Optionen sogar noch später, sagte Hartwig.

Sanierung wäre teurer als Neubau

Die Stadt diskutiert seit rund 15 Jahren über die Zukunft der Städtischen Bühnen. Oper und Schauspiel sind seit 1963 in einem gemeinsamen Gebäude am Willy-Brand-Platz zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt untergebracht. Innen stammten Teile noch aus dem Vorgängerbau von 1902.

Eine Machbarkeitsstudie hatte 2017 ergeben, dass die gläserne Doppelanlage nicht zu retten ist: Eine Sanierung hätte mindestens 800 Millionen Euro gekostet und wäre damit nach damaliger Schätzung teurer gewesen als ein Neubau.

2020 beschoss der Magistrat den Abriss der Doppelanlage. 2021 prüften Experten die Umsetzbarkeit von fünf verschiedenen Vorschlägen. Drei Varianten blieben in der engeren Auswahl. Alle liegen in der Innenstadt, der Standort im Osthafen schied aus.