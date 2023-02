Städtische Bühnen Frankfurt Neubau von Oper und Schauspiel wird 350 Millionen Euro teurer

Expertenkommission für "Spiegel-Variante": Oper und Schauspiel in Frankfurt sollen nach ihrem Bericht in zwei getrennten Gebäuden, aber in direkter Nachbarschaft zueinander neu gebaut werden - und sie werden wohl deutlich teurer.