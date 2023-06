Kritzeleien an Mauern und bunte Bilder an Tunnelwänden: Bei Graffiti kann man geteilter Meinung sein. Die Szene will mehr Menschen für ihre Kunst begeistern. In Kassel können Interessierte einmal im Monat selbst sprühen - legal. Unsere Autorin hat es ausprobiert.

Ich stehe vor einer orange grundierten Fläche und bin gestresst. Ich fühle mich schlecht vorbereitet und habe Respekt vor dieser Wand. Denn hier, in der Unterführung am Holländischen Platz, werde ich gleich ein Graffiti an die Wand malen. Knapp drei Quadratmeter groß und für alle sichtbar, die durch diesen Gang des Tunnels laufen.

Die Unterführung am HoPla, wie wir in Kassel den Holländischen Platz liebevoll nennen, ist ein besonderer Ort. Das unterirdische Tunnelsystem ist komplett mit Graffiti-Kunst bemalt. Man sieht opulente Bilder, die sich über eine komplette Röhre erstrecken, phantasievolle Formen mit 3D-Effekt und so genannte Tags, die den Namen des Sprühenden zeigen.

Die Kunst aus der Dose ist aus dem Stadtbild mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Ich mag die bunte Straßenkunst und will es selbst ausprobieren. Deshalb habe ich einen Graffiti-Workshop gebucht.

Blick in die Unterführung am Holländischen Platz. Bild © Christina Schulz

Legale Flächen und Workshops für mehr Akzeptanz

Ich habe früher gern gemalt, seit Jahren komme ich nicht mehr dazu. Eine Spraydose habe ich noch nie in der Hand gehalten, geschweige denn damit ein Bild gestaltet. Und doch stehe ich an einem Samstagabend unter dem HoPla und schüttele eine der unzähligen Farbdosen, die Marcel de Medeiros gekauft hat.

De Medeiros kommt aus São Paulo in Brasilien und sprüht seit 25 Jahren. Dazu ist er Initiator und Kurator der Urbanen Experimente, einem Verein, der sich dafür einsetzt, dass die bunte Straßenkunst an Akzeptanz gewinnt. Von Mai bis Oktober bietet er einmal im Monat einen zweitägigen Graffiti-Workshop an - auch um zu zeigen, wie kompliziert es ist, ein Graffiti zu sprühen, erklärt de Medeiros.

Direkt am Abgang von der Tram-Haltestelle hat der Verein sich in einem ehemaligen unterirdischen Kiosk ausgebreitet. Hier lagern Farbdosen, Stifte und Bierzeltgarnituren. An den Wänden hängen bereits die Arbeiten der Fotografin Pauli, deren Ausstellung eine Woche später eröffnet wird. Ihre Fotos und Collagen dokumentieren illegale Kunst an Waggons und Zügen.

Neben der Unterführung am Holländischen Platz bespielt der Verein eine weitere Fläche am Weinberg. In den kuratierten Streetart-Galerien finden neben Ausstellungen auch Konzerte, Performances und weitere Events in Zusammenarbeit mit der Kasseler Kulturszene statt.

Marcel de Medeiros vom Verein Urbane Experimente. Bild © Christina Schulz

Die Gruppe - vom Teenager bis zum 60-Jährigen

Ziel der Initiative: ein Bewusstsein für die Kunst im öffentlichen Raum schaffen und Interessierte darin bestärken, sich an den Spraydosen auszuprobieren, um vielleicht ein verborgenes Talent zu entdecken. So weit ist es bei mir noch nicht. Ich habe am ersten Abend Skizzen angefertigt, verschiedene Motive erst ent- und wenig später verworfen.

Außer mir wollen neun weitere Menschen am Freitag- und Samstagabend jeweils zweieinhalb Stunden in eine fremde Welt eintauchen - eine bunt gemischte Truppe vom Teenageralter bis zum 60-Jährigen.

Graffiti-Szene auch von Vandalismus betroffen

Wir gehen an einen Aufgang zur Wolfhager Straße. Oben auf dem Bürgersteig haben Männer ihren Grill angeschmissen, trinken Bier und diskutieren lautstark. Irgendwo wird eine Glasflasche über den Boden gekickt, aus der Box von Jugendlichen wummern die Bässe. Ich fühle mich etwas unwohl und bin froh, dass wir so viele Menschen sind.

De Medeiros zeigt uns kunstvolle Tags verschiedener Künstler. Die Werke sind teilweise beschmiert und übersprüht. Auch die Graffiti-Szene habe unter Vandalismus zu leiden, so De Medeiros. Dabei sei es der Hauptkodex unter den Künstlern, nichts zu übermalen, sondern die Werke anderer zu respektieren – es sei denn, das eigene Werk sei ausgefeilter als das Bestehende.

Vor Gebrauch gut schütteln: Marcel de Medeiros war für den Workshop einkaufen. Bild © hr/Stefanie Küster

Richtig sprühen: Abstand, nicht zu viel Druck und mit vollem Körpereinsatz

Wir dürfen übermalen, da ein Tunnelabschnitt für unseren Workshop reserviert ist. Die Wand auf der rechten Seite wird jetzt von uns gestaltet. Wir alle setzen unsere FFP2-Masken gegen die Farbdämpfe auf. De Medeiros zieht die Motive vor, damit wir es gleich ein wenig leichter haben.

Er hält unsere Skizzen in der Hand und zeichnet die Umrisse auf den orangenen Hintergrund. Ein Monster, einen Waschbären, Buchstaben, eine Rakete mit Astronaut - und mein Selbstportait mit Kopfhörern und Sprühdose in der Hand.

Danach sollen wir die Linien mit Farbe nachzeichnen, also sprühen. Das ist gar nicht so einfach: erst ist mein Abstand zur Wand zu groß, die Linien werden diffus und viel zu breit.

Dann presse ich meinen Zeigefinger zu stark auf den Sprühkopf - im Fachjargon Cap genannt - und trage viel zu viel Farbe auf. Sie läuft die Wand herunter. Ich bin kurz panisch. Das kannst du alles korrigieren, beruhigt mich de Medeiros.

Marcel de Medeiros hat das Motiv vorgezogen, die Linien zeichne ich farbig nach. Bild © Stefanie Küster (hr)

Ich bin zu ungeduldig und damit zum Glück nicht alleine. Geduld sei die größte Herausforderung für Einsteigerinnen und Einsteiger wie mich, sagt mein Workshop-Leiter. Puh! Jetzt geht es ans Ausmalen. Fläche für Fläche, Linie für Linie sprühe ich die Farbe gleichmäßig auf.

Mittlerweile fühle ich mich deutlich sicherer. Ich wechsele die Farbe, drehe den Cap vorher vorsichtig ab und setze ihn auf eine neue Dose. Kurz schütteln, wieder drehen, einmal lässig seitlich auf den Boden sprühen und weiter geht's. Zuletzt zeichne ich die Umrisse, genannt Outlines, schwarz nach. Das ist der schwierigste Arbeitsschritt, denn die Linien sollen möglichst fein werden.

Bild © Stefanie Küster (hr)

Der Reiz am Workshop: Sich legal ausleben

Ein paar Wandabschnitte neben mir malt Pedro einen überdimensionalen Schriftzug. Er arbeitet in einer Intensiv-Wohngruppe für Jungen im Alter von 14 bis 18 und ist mit einem seiner Schützlinge hier. Er habe die Plätze gebucht, weil illegales Sprühen in der Wohngruppe immer wieder Thema sei, erzählt er. Hier könne man sich legal ausleben, so Pedro. Er habe weitere Workshops fest eingeplant, dann hoffentlich mit mehr Leuten aus der Gruppe, erzählt er.

Der Workshop ist viel zu schnell vorbei, und wir räumen Dosen, Aufsätze und weiteren Müll weg. Ich setze meine Maske ab und atme letzte Farbdämpfe ein. Ich bin schon ein bisschen stolz. Ich habe mein erstes Graffiti fertiggestellt. Zwei Monate wird es dort zu sehen sein, bis der Workshop im Juli diese Seite des Tunnels übermalen wird.

Gewisse Ähnlichkeit vorhanden: Mein Werk und ich. Bild © Stefanie Küster (hr)

Mit meinem Handy mache ich Fotos und ein Video von unserem Gruppenergebnis auf der Wand, poste es bei Instagram - und bekomme kurz darauf eine Nachricht eines Bekannten aus der Nordstadt. "Direkt erkannt", schreibt er. Immerhin habe ich mich offenbar gut getroffen.