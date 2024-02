Im Zweiten Weltkrieg gestaltete der im Untergrund lebende Jude Curt Bloch ein Satire-Magazin. Rund 80 Jahre später wird sein kreativer Kampf gegen die Nazis nun erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Ohne das Engagement eines Wiesbadeners wäre es dazu wohl nicht gekommen.

"Ich bin nicht zu besiegen, wie sehr ihr’s auch probiert, ich bin nicht kleinzukriegen, ob ihr mich malträtiert", schrieb Curt Bloch 1945, nur wenige Monate vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Zu diesem Zeitpunkt lebte der in Dortmund geborene jüdische Jurist schon seit mehr als zwei Jahren im Untergrund in den Niederlanden, wo er sich unter anderem auf einem Dachboden vor den Nazis versteckte.

Blochs Gedicht "Ahasver" dürfte nicht nur ihn selbst zum Durchhalten motiviert haben, sondern auch weitere Untergetauchte: Als Teil des von ihm verfassten Satire-Magazins "Het Onderwater Cabaret" (OWC), auf Deutsch "Das Unterwasserkabarett", zirkulierte es im Widerstandsnetzwerk.

Um sich während seiner Zeit im Versteck zu beschäftigen, produzierte Bloch zwischen 1943 und Kriegsende insgesamt 96 Hefte des "Unterwasserkabaretts". Der Name ist eine Anspielung an das Untertauchen der Verfolgten. Jetzt werden sie erstmals der Öffentlichkeit präsentiert: im Jüdischen Museum Berlin und mit einem Online-Projekt.

Dass die Welt nach fast 80 Jahren von diesem kreativen Widerstand erfährt, ist unter anderem Thilo von Debschitz aus Wiesbaden zu verdanken.

Der Kommunikationsdesigner hat gemeinsam mit Blochs Tochter, Simone Bloch, und Unterstützung von unter anderem dem Rotary Club Wiesbaden eine Webseite gestaltet, die den Nachlass des Widerstandskämpfers zeigt, Hintergrundinformationen liefert und die Magazin-Inhalte jedem zugänglich macht - nach Jahrzehnten, in denen die Postkarten-großen Hefte in der Wohnung der Familie aufbewahrt wurden.

Weitere Informationen

Curt Bloch wurde am 9. November 1908 in Dortmund geboren. Zum Zeitpunkt der Machtergreifung 1933 arbeitete er als Gerichtsreferendar. Als Hitler ein Arbeitsverbot für alle jüdischen Staats- und Rechtsanwälte verhängte, floh in die Niederlande und lebte dort zunächst von Gelegenheitsjobs. Nach dem Einmarsch der Wehrmacht 1940 tauchte er unter und versteckte sich unter anderem auf einem Dachboden in Enschede. In dieser Zeit verfasste er "Het Onderwater Cabaret". Seine Mutter und Schwester folgten ihm in die Niederlande, wurden aber entdeckt und im Vernichtungslager Sobibor umgebracht. Nach dem Krieg lernte Bloch seine spätere Ehefrau Ruth kennen, selbst Überlebende des KZ Auschwitz. 1948 emigrierten sie in die USA, wo Bloch 1975 starb. Seine Witwe und Tochter leben in New York.

Ende der weiteren Informationen