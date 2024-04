Der Frühling kommt mit aller Macht und damit auch wieder die Saison für Stadtführungen. Wir haben drei originelle Vorschläge - und eine Bonus-Idee.

Das Wetter wird frühlingshafter und verlockt zum Rausgehen. Aber immer denselben Spaziergang machen oder in das immer selbe Restaurant gehen? Wie wäre es stattdessen mit einer etwas anderen Stadtführung?

Hier eine kleine Auswahl, wie man Städte in Hessen auf ungewöhnliche Art und Weise entdecken kann - und was man auch in kleineren Orten neu entdecken kann.

Darmstadt mit Augenzwinkern

Kunstfigur Aurora DeMeehl führt durch Darmstadt. Bild © Privat

Besonders witzig und persönlich wird es mit der Stadtführerin Aurora DeMeehl in Darmstadt. Sie ist eine Kunstfigur, Kennerin der Darmstädter Sehenswürdigkeiten und auch Showgirl.

Ihre Gäste führt sie durch die Darmstädter Innenstadt, das Watzeverddel alias Martinsviertel oder durch ihr Heimatviertel Bessungen – gerade da kennt sie jeden Baum und jeden Stein.

Die Strecke, die man mit Aurora DeMeehl läuft, ist eigentlich gar nicht so weit. Aber bei einem guten Schwätzchen können schon mal zwei Stunden wie im Flug vergehen. Was hat es zum Beispiel mit dem Watz aus dem Watzeverddel auf sich? Das kann man mit Aurora DeMeehl – natürlich in Mundart - in Darmstadt erleben.

Weitere Informationen Infos und Anmeldung Führungen mit Aurora DeMeehl gibt es mehrmals pro Monat, Informationen unter: www.darmstadt-tourismus.de

Kosten: ab 23 Euro. Ende der weiteren Informationen

Vegane Reise durch Frankfurt

Sharing Plate macht Stadtführungen mit kulinarischem Schwerpunkt. Bild © Sharing Plate

Ein Trip durch die Stadt – eine kulinarische Reise um die Welt. Darauf spezialisiert ist der Anbieter Sharing Plate. Als Gast weiß man vorher nicht, was auf einen zukommt. Denn das Unternehmen arbeitet mit wechselnden Partnern, teilweise auch jahreszeitenabhängig.

Es kann schon mal vorkommen, dass man ein Gericht verköstigt, was vorher noch niemand in diesem Restaurant probiert hat, erzählt Maryia Stanco. Oder dass man ein Restaurant neu entdeckt, an dem man bisher immer vorbei gelaufen ist.

Eine Besonderheit: die Tour "Frankfurt goes vegan", bei dem mehrere Restaurants besucht werden, die sich auf veganes Essen spezialisiert haben.

Weitere Informationen Infos und Anmeldung Kulinarische Führungen gibt es mehrmals pro Monat und auf Anfrage. Informationen unter www.sharing-plate.com

Kosten: Vegane Tour ab ca. 55 Euro (Essen und Getränke inklusive) Ende der weiteren Informationen

Marburg unterirdisch

Die Kasematten Marburgs sind immer ab 1. April geöffnet. Bild © Marburg Tourismus

In den Marburger Kasematten kann man die Stadt von unten erleben. Kasematten sind keine Katakomben! Laut Stefanie von Bethmann, die als Gästeführerin in Marburg arbeitet, wird das häufiger mal verwechselt.

Katakomben sind Gräber, Kasematten dagegen unterirdisch angelegte Verteidigungsanalagen. Auch die Marburger Kasematten dienten zur Verteidigung des Landgrafenschlosses und teilweise auch der Stadt.

Die Kasematten kann man nicht einfach so besichtigen, denn dort brüten im Winter etliche Fledermäuse. Seit 1. April ist aber die Brutzeit vorbei. Das bedeutet Bahn frei für Besucherinnen und Besucher, allerdings nur in Begleitung eines Gästeführers.

Weitere Informationen Infos und Anmeldung Die Kasematten-Führung ist eine von vielen Themen-Führungen von Marburg Tourismus. Sie findet ab 1. April immer samstags statt. Informationen unter: www.marburg-tourismus.de.

Kosten: ab 9,50 Euro. Ende der weiteren Informationen

15 akustische Erkundungsreisen rund um Kassel

Geführte Wanderungen ganz ohne Guide, dafür mit Smartphone und einem Knopf im Ohr gibt es rund um Kassel. "Hör‘ mal!" heißt das Audio-Projekt, das zu kleinen und größeren Spaziergängen in den Gemeinden des Landkreises einlädt.

Eine Sprecherin und viele ortskundige Guides erzählen, was es in der Nachbarschaft zu entdecken gibt - zum Beispiel den Kunstwanderweg Ars Natura in Lohfelden-Crumbach.

Weitere Informationen So geht's Ganz einfach mit einem Klick auf die Startseite - es muss keine App installiert werden. An den verschiedenen Startpunkten gibt es dazu auch einen QR-Code.

Die Tour kann auch vorab heruntergeladen werden, so dass während dessen kein mobiler Datenempfang notwendig ist.

Die Touren variieren in der Länge von 700 Metern bis 7,5 Kilometern mit einer Gesamtdauer von 30 bis 50 Minuten. Ende der weiteren Informationen