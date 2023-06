Mehr Antisemitismus-Fälle in der Kultur - auch in Hessen

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, sieht Judenfeindlichkeit im Kulturbetrieb als wachsendes Problem.

Klein nannte unter anderem den Streit über Antisemitismus auf der documenta fifteen in Kassel und Konzerte des Rockmusikers Roger Waters. 2022 seien 170 antisemitische Vorfälle in Kultur- und Bildungseinrichtungen gemeldet worden, 70 mehr als ein Jahr zuvor, sagte Klein am Dienstag bei der Vorstellung der Zahl der Antisemitismusvorfälle des Netzwerks Rias in Berlin.