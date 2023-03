Disco-Flair in der Frankfurter Schirn oder Yoga-Posen im Museum Kassel: In Hessens Museen gibt es einiges zu erleben.

Disco-Flair in der Frankfurter Schirn oder Yoga-Posen im Museum Kassel: In Hessens Museen gibt es einiges zu erleben. Bild © hessenschau.de

Es muss nicht immer eine Ausstellung sein. Ob Party am Abend, Yoga am Morgen oder Tanz-Performance: Hessens Museen haben einiges zu bieten. Wir stellen sieben originelle Events vor, die selbst Kunst-Muffel ins Museum locken könnten.

Audiobeitrag Audio Neben klassischen Ausstellungen: Das bieten Hessens Museen Audio Ein Kopfstand mitten im Musem, in der Neuen Galerie in Kassel ist das jeden Sonntag Normalität. Bild © Nele Decher Ende des Audiobeitrags

Museen sind für viele Menschen ein Ort der Ruhe, der Inspiration oder des Austausches. Und dabei denken die meisten wohl an klassische Kunstausstellungen. Immer mehr Museen erweitern aber ihr Angebot und machen die jeweiligen Ausstellungen auf eine andere, unkonventionellere Art erlebbar. Quer durch Hessen locken die Museen regelmäßig mit originellen Veranstaltungen auch die Menschen an, die normalerweise vielleicht sogar einen Bogen um Museen machen. Diese sieben Tipps sollten Sie kennen:

1. Yoga im Museum Kassel

Herabschauender Hund, Kobra und Co. im Museumsambiente - das geht zum Beispiel in der Neuen Galerie in Kassel. In Kooperation mit dem Yogastudio "Dein Yoga Kassel" wird hier jeden Sonntag eine Yogastunde für eine begrenzte Zahl an Teilnehmer:innen angeboten. Wer eine wohltuende Einheit auf der Matte mitten im Museum mal ausprobieren möchte, sollte sich also vorher anmelden.

Weitere Informationen Yoga im Museum Kassel Wann: Jeden Sonntag um 10.30 Uhr, nächste Termine sind am 19. + 26. März 2023

Wo: Neue Galerie Kassel

Anmeldung: telefonisch unter 0561-316 80 123

Preis: 10 Euro pro Person Ende der weiteren Informationen

2. "Schirn at Night" in Frankfurt

"Schirn at Night" zur Ausstellung von Niki de Saint Phalle Bild © Schirn Kunsthalle Frankfurt 2016, Foto: Englert

Kunst und Party lassen sich wunderbar verbinden bei der Reihe "Schirn at Night". Die Kunsthalle in Frankfurt lädt diesmal anlässlich der aktuellen Ausstellung der Künstlerin Niki de Saint Phalle ein. Neben der farbenfrohen Ausstellung können Musik von verschiedenen DJs und Drinks genossen werden. Und wer sich außerdem intensiver mit der ausgestellten Kunst befassen möchte, kann das ebenfalls tun. "Schirn at Night" startet um 20 Uhr, die Ausstellung hat bis 24 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen "Schirn at Night" Wann: Samstag, 18. März 2023

Wo: Schirn Kunsthalle Frankfurt

Tickets: online auf der Schirn-Webseite buchbar

Preis: ab 16 Euro pro Person Ende der weiteren Informationen

Neue Ausstellung Frankfurter Schirn zeigt knallige Niki de Saint Phalle Es gibt ja so viel mehr als die "Nanas": Die Schirn Frankfurt wartet im grauen Februar mit einer bunten Ausstellung über die Pop-Art-Queen Niki de Saint Phalle auf - und stellt gleich alles auf den Kopf und in den Schatten, was wir bisher von der Künstlerin kannten. Zum Artikel

3. Tanz in der Kunsthalle Gießen

In der Kunsthalle Gießen wird die Atmosphäre zwischen zwei Ausstellungen in Tanz eingefangen. Bild © Rolf K. Wegst

Altes geht, Neues kommt - in der Kunsthalle Gießen ist das ein Anlass für ein kleines Ritual. Und zwar in Form von Tanz-Performances zwischen Ausstellungen. In Kooperation mit dem Stadttheater Gießen reagieren hier Tänzer:innen des Tanztheaters auf die besondere Atmosphäre in den sich wandelnden Räume der Kunsthalle. Und zwar unter dem Titel "(Re)Spacing", was "Wiederbelebung" bedeutet. Aktuell befindet sich die Kunsthalle noch im Umbau, das nächste Tanz-Event ist daher im Sommer geplant.

Weitere Informationen "(Re)Spacing" in der Kunsthalle Gießen Wann: Donnerstag, 13. Juli 2023

Wo: Kunsthalle Gießen

Anmeldung: weitere Infos folgen auf der Webseite der Kunsthalle Ende der weiteren Informationen

4. Meditation im Weltkulturenmuseum Frankfurt

Audiobeitrag Audio Meditationslehrer Martin Brüger: "Wir geben den Dingen im Museum die Chance, sich selbst zu entfalten." Audio Ansicht aus der Ausstellung "healing. Leben im Gleichgewicht" Bild © Wolfgang Günzel/Weltkulturenmuseum Ende des Audiobeitrags

Es gibt klassische Führungen durchs Museum, es gibt aber auch meditative Führungen, wie zum Beispiel im Weltkulturenmuseum in Frankfurt. Hier kann man die aktuelle Ausstellung "healing. Leben im Gleichgewicht" in Form einer Meditation nämlich "mit anderen Augen sehen", wie es in der Ankündigung heißt. Die Leitung übernimmt dabei Künstler und Meditationslehrer Martin Brüger - er möchte, dass alle Besuchenden "anders wahrnehmen, nicht kognitiv und einen individuellen Zugang zu den Kunstwerken" bekommen.

Unsere hr-Reporterin Katrin Kimpel hat eine solche meditative Führung im Weltkulturenmuseum Frankfurt übrigens schon ausprobiert.

Weitere Informationen Meditation im Weltkulturenmuseum Wann: Donnerstag, 23. März 2023

Wo: Weltkulturenmuseum Frankfurt

Anmeldung: auf der Webseite des Weltkulturenmuseums

Preis: 6 Euro pro Person zuzüglich Museumseintritt Ende der weiteren Informationen

5. "Hip Hop Night" im Hessischen Landesmuseum Darmstadt

Tanz, Musik und Kunst kann bei der "Hip Hop Nacht" zusammen erlebt werden. Bild © Anne-Sophie Ebert, HLMD

Auch die Ausstellung "Urknall der Kunst. Moderne trifft Vorzeit" im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt kann auf eine etwas andere Art erlebt werden. Das Tanz-Event mit DJ Steevott beabsichtige, Fragmente und Details der Höhlenmalereien, die in der Ausstellung zu sehen sind, zu fortgeschrittener Stunde an die hohe Decke zu projizieren und damit der außergewöhnlichen Location noch eine besondere Komponente hinzuzufügen, heißt es seitens des Museums. Die Ausstellung kann während des Events besucht werden.

Weitere Informationen "Hip Hop Night" im Hessischen Landesmuseum Darmstadt Wann: Freitag, 2. Juni 2023

Wo: Haupthalle des Hessischen Landesmuseums Darmstadt

Tickets: ab dem 10. Mai online und an der Museumskasse erhältlich

Preis: 10 Euro pro Person Ende der weiteren Informationen

6. Clubnacht im Museum Wiesbaden

Selbstbildnis von Oskar Zwintscher Bild © Kunsthalle Bremen, der Kunstverein in Bremen, Foto: Marcus Meyer

Und es geht noch mehr in Sachen Party in hessischen Museen: Im Rahmen der "kurzen Nacht der Gerleien und Museen" findet im Museum Wiesbaden nämlich eine Clubnacht zur Ausstellung "Weltflucht und Moderne - Oskar Zwintscher in der Kunst um 1900" statt. Geboten werden Electro Swing, Electro und House mit DJ Phos Toni.

Weitere Informationen Clubnacht im Museum Wiesbaden Wann: Samstag, 2. April 2023

Wo: Museum Wiesbaden

Tickets: kein Vorverkauf, Tickets sind an der Abendkasse des Museums erhältlich

Preis: zwischen 7 und 10 Euro pro Person Ende der weiteren Informationen

7. Malen im Hessischen Landesmuseum Darmstadt

Die "Samstagsmaler" in Aktion im Hessischen Landesmuseum Darmstadt Bild © Robert Schittko

Keine Sorge, es gibt nicht nur Museumsevents für Erwachsene. Mit "Samstagsmaler" bietet zum Beispiel das Hessische Landesmuseum Darmstadt jeden Samstag Kindern zwischen sechs und 12 Jahren die Möglichkeit, ihre Kreativität auszuleben. Hier soll der Umgang mit Kunst, Kultur- und Naturgeschichte besonders nahbar gemacht werden.

Weitere Informationen Samstagsmaler im Hessischen Landesmuseum Darmstadt Wann: jeden Samstag um 11 Uhr, nächste Termine sind am 18. + 27. März 2023

Wo: Hessisches Landesmuseums Darmstadt

Anmeldung: Anmeldung eine Woche im voraus erwünscht, telefonisch unter 06151-1657 111

Preis: kostenfrei Ende der weiteren Informationen