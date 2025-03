Die neue Dauerausstellung im Senckenberg Museum widmet sich den Gehirnen von Mensch und Tier. Doch wie vermittelt man Wissen rund um so ein komplexes Gebilde anschaulich? Mit Modellen, Kunst - und Charly Körbel.

Karl-Heinz "Charly" Körbel hat in seinem Leben zwar so einige Wettkämpfe gewonnen, aber dass er es einmal mit Albert Einstein aufnehmen würde, hätte er nicht gedacht. Dass er sich gegen ihn durchsetzt, erst recht nicht, wie er am Dienstag im Senckenberg Museum in Frankfurt erzählt.

Videobeitrag Charly Körbels Gehirn in Senckenberg-Ausstellung Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Und doch hat die Eintracht-Legende (viermal DFB-Pokalsieg, einmal UEFA Cup) gegen den Wissenschaftler gewonnen - und zwar bei einer öffentlichen Abstimmung in Vorbereitung auf die neue Dauerausstellung "Gehirne".

Die Frage lautete: Wessen Hirn möchten Sie im Museum sehen? Dank der Frankfurter Fans war die Antwort schnell gefunden. Weder Einstein noch die zweite Konkurrentin, Affenforscherin Jane Goodall, hatten eine Chance.

Für die Gestaltung der Büste hat sich Körbel einem aufwendigen MTR-Scan unterzogen. Bild © hessenschau.de

Ganze neun Jahre sind seitdem vergangen. Nun steht die Körbels Büste gleich am Eingang der Ausstellung, die am Mittwoch eröffnet. Von der einen Seite erblickt man das bekannte Gesicht, ergänzt um Muskeln, Adern und Nerven. Die andere Seite gewährt einen Einblick ins Verborgene.

Sie zeigt Körbels Gehirn, realitätsnah anhand von MRT-Scans nachgebildet. Komisch sei das, sagt der 70-Jährige, das eigene Gehirn so groß vor sich zu sehen. Auch weil man damit viel von sich preisgebe.

Was passiert im Hirn, wenn die Fans jubeln?

Doch das Abstimmungsergebnis hat nicht nur über die Büste entschieden, sondern das komplette Konzept beeinflusst.

Eine Museumsausstellung zum Thema Gehirne - und der Fußball: Die Puzzleteile hätten sich erstaunlich gut zusammengefügt, sagt Kuratorin Adela Kutschke. "Der Fußball bietet einen niedrigschwelligen Zugang zu einem sehr komplexen Thema." Was das bedeutet, wird an einem anderen Exponat sichtbar.

Ein kleines Modell eines Fußballstadions, mit einem Bildschirm anstelle des Rasens. Wer hier an einem Rad dreht, kann zwischen verschiedenen echten Spielszenen wählen, die Körbel zeigen - ein Torschuss, jubelnde Fans, Auszug mit dem Pokal. Was passiert im Gehirn eines Spielers, während er das durchlebt?

Welche Hirnregionen sind beim Fußballer aktiv, wenn er auf das Tor schießt? Die Visualisierung zeigt es. Bild © hessenschau.de

Eine Projektion, die über dem Stadion zu sehen ist, liefert die Antwort darauf. Es blinkt und leuchtet mal hier, mal dort - je nachdem, welche Hirnregion aktiv ist. Diese Visualisierung beruht auf großen Datenmengen, die Forscher weltweit gesammelt haben, wie Kurator Maximilian Bugert erklärt. Sie soll zeigen, wie Wahrnehmung, Emotionen und Reaktionen verknüpft sind.

Komplexes Organ aus 86 Milliarden Zellen

Die Büste, das Stadion, eine große Wand mit Körbels Antlitz - an ihm und dem Fußball führt in dieser Ausstellung kein Weg vorbei. Doch das Museum präsentiert auf der 200 Quadratmeter großen Fläche viele weitere Fakten und Erkenntnisse rund um das Hirn.

Entstanden ist die Ausstellung in Zusammenarbeit mit der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, die eigenen Angaben zufolge einer der größten privaten Förderer der Hirnforschung in Deutschland ist. Sie hat die Ausstellung mit rund einer Million Euro unterstützt und mit konzipiert.

Bildergalerie Blick in die neue Senckenberg-Ausstellung "Gehirne" Bild 1/9 Bunt und anschaulich: An den einzelnen Stationen erfahren die Besucherinnen und Besucher auch etwas zu den Grundlagen des Gehirns und seiner 86 Milliarden Nervenzellen. Bild © hessenschau.de | zur Galerieansicht Bild 2/9 Künstler Tim Berresheim hat die Wand mit den Erinnerungsstücken von Eintracht-Rekordspieler Körbel und weitere Elemente in der Ausstellung gestaltet. Bild © hessenschau.de | zur Galerieansicht Bild 3/9 Für die realtitsnahe Darstellung hat sich Körbel unter anderem einem MRT-Scan unterzogen. Bild © hessenschau.de | zur Galerieansicht Bild 4/9 Welche Hirnregionen sind beim Fußballer aktiv, wenn er auf das Tor schießt? Die Visualisierung zeigt es. Bild © hessenschau.de | zur Galerieansicht Bild 5/9 Ein Modell des Gehirns von Charly Körbel - anfassen erlaubt. Bild © hessenschau.de | zur Galerieansicht Bild 6/9 Vier Meter hoch: Die Wand am Ende des Raums zieren zwei Varianten des Kopfes von Körbel. Bild © hessenschau.de | zur Galerieansicht Bild 7/9 Lang und schmal oder breit und kompakt: So unterschiedlich sind die Gehirne verschiedener Tiere aufgebaut. Bild © hessenschau.de | zur Galerieansicht Bild 8/9 Aufwendige Modellierung: Dieses "Konnektom" soll zeigen, wie die Nervenzellen in einem winzigen Bereich des Gehirn miteinander verbunden sind. Bild © hessenschau.de | zur Galerieansicht Bild 9/9 Auch ein echtes menschliches Gehirn ist ausgestellt. Bild © hessenschau.de | zur Galerieansicht Ende der Bildergalerie

Denken, fühlen, sich bewegen, in Erinnerungen schwelgen - für all das braucht es das Gehirn, das rund 86 Milliarden Nervenzellen besitzt. Wie diese Neuronen aussehen und miteinander agieren, erfahren die Besucherinnen und Besucher gleich am Anfang der Ausstellung.

Weitere Stationen zeigen zum Beispiel die Vielfalt der Gehirne in der Tierwelt und Erkenntnisse aus der Forschung zu Lernprozessen und der Entwicklung des Gehirn im Lauf des Lebens.

Künstler gestaltete Büste und Wände

Auch der Kreativität, einer weiteren erstaunlichen Leistung des Gehirns, wollten die Macher in der Ausstellung Raum geben. Dafür haben sie den Künstler Tim Berresheim eingebunden.

Weitere Informationen "Gehirne" Die neue Dauerausstellung Gehirne ist ab dem 26. März im Senckenberg Museum zu sehen. Dazu gibt es ein ausführliches Begleitprogramm. Weitere Informationen und die Öffnungszeiten finden Sie auf der Internetseite des Museums . Ende der weiteren Informationen

Er hat nicht nur die Skulptur von Charly Körbel entworfen, sondern auch die vier Meter hohen Wände an beiden Seiten des Ausstellungsraums gestaltet. Eine davon greift die Büste bildlich noch einmal auf, die andere zeigt Erinnerungsstücke aus dem Leben des Eintracht-Rekordspielers. Pokal, Trikots, Fußbälle, Schuhe - digitalisiert und rematerialisiert, wie Berresheim erklärt.

Stolz auf Einzug ins Museum

Der Blick von Körbels Büste ist auf diese Wand voller Erinnerungen gerichtet. Erinnern - eine weitere faszinierende Fähigkeit des Gehirns. Auch wenn Körbel zugeben muss, dass er ein paar dieser Dinge längst vergessen hatte, bis sie ihm hier im Museum wieder begegnet sind.

"Was kann ich noch mehr wollen?", fragt er sichtlich stolz darauf, es ins Museum geschafft zu haben. Zwei Dinge fallen ihm dann doch noch ein: "Vielleicht ein Sieg der Eintracht in der Euro League. Oder noch mal die Deutsche Meisterschaft gewinnen."