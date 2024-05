Nach Unfall: Wanderfalke in Gießen zur Behandlung

Ein Wanderfalke, der auf dem Gelände der Uniklinik Mainz gegen eine Fassade geprallt ist, wird nun in Gießen behandelt. Der Greifvogel hatte sich gestern Morgen verletzt, als er mit hoher Geschwindigkeit gegen die Fassade eines Gebäudes flog. Im gesamten Umkreis fand sich kein Tierarzt für den verletzten Falken, so landete er zur Erstversorgung in einer Tierklinik in Hofheim (Main-Taunus). Weil das Tier aber mehr als eine Erstversorgung benötigte, wurde er anschließend in die Tierklinik der Uni Gießen verlegt, wo er derzeit versorgt wird. Mehr Informationen gibt's bei den SWR-Kollegen .