Einbrecher auf erfrischter Tat ertappt

Diese Meldung ist zugegeben kalter Kakao, aber ich möchte sie Ihnen dennoch nicht vorenthalten, Stichwort "kuriose Fälle aus Hessen": In Darmstadt sind zwei junge Männer in ein Bürogebäude eingebrochen. So weit, so gewöhnlich. Das Aufhebeln mehrerer Türen muss sie ziemlich angestrengt haben, denn zwischendrin gönnten sich beide in der Kantine des Betriebs in Ruhe einen kalten Kakao. Als sie nach ihrer Erfrischungspause die Diebestour fortsetzen wollten, scheiterten sie an der nächsten verschlossenen Tür und wollten sich wieder von dannen machen. Ein Sicherheitsmitarbeiter konnte einen der beiden Täter - einen 17-Jährigen - aber festhalten, bis die Polizei kam.

Was die beiden Einbrecher suchten, ist nicht bekannt, womöglich vermuteten sie Schokotaler in dem Gebäude. Ihren Kakao dürften sie aber als teuersten Drink ihres Lebens in Erinnerung behalten. Schließlich entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro, der beglichen werden will. Der zweite Täter konnte nach Angaben der Beamten übrigens unerkannt flüchten. Nun sucht die Polizei Zeugen der Kakao-Kanaille in der Darmstädter Hilperstraße.