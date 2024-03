Cannabis wird legal – wie stehen Sie dazu?

Selten hat ein Gesetz in jüngerer Vergangenheit so viel Wirbel verursacht wie dieses: Das Cannabis-Gesetz hat den Bundesrat passiert, damit wird Kiffen in Deutschland nach Monaten der Diskussionen in der Politik legal. "Eine Katastrophe für Deutschland" nannte das Ministerpräsident Rhein (CDU) diesen Schritt nach der Entscheidung am Freitag. Sein Vize, SPD-Mann Mansoori, sprach hingegen von einer "wichtigen Kehrtwende in der Drogenpolitik".

Weitere Reaktionen sowie Argumente pro und contra Legalisierung haben wir in unserem Beitrag zum Thema gesammelt. Wie ist Ihre Meinung? Stimmen Sie gern ab.