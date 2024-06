Ukrainisches Fußball-EM-Team landet in Hessen

Noch zwei Tage, dann startet die Fußball-EM in Deutschland. In Hessen finden nicht nur fünf Spiele statt - auch das ukrainische Nationalteam schlägt hier sein EM-Quartier auf. Heute Mittag wird die Mannschaft am Frankfurter Flughafen erwartet. Und dabei soll Zeit für eine besondere Geste sein: Zwei junge Geflüchtete aus der Ukraine werden ihre Nationalmannschaft empfangen. Dabei wollen sie dem Team einen Brief übergeben, "in dem im Namen aller aktuell 20.000 Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine in hessischen Schulen den Nationalspielern Glück und sportlicher Erfolg für das EM-Turnier gewünscht wird", teilte das Kultusministerium in Wiesbaden mit.

Ihr Trainingscamp schlagen die Ukrainer in Taunusstein-Neuhof (Rheingau-Taunus) vor den Toren Wiesbadens auf. Morgen um 11 Uhr wollen sie ein öffentliches Training in der BRITA-Arena in Wiesbaden vor Zuschauern absolvieren. Am Freitag beginnt dann die EM. Die Ukraine trifft in der Gruppe E auf Belgien, Rumänien und die Slowakei.