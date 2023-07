Frankfurt liegt Harry Styles zu Füßen

Manchmal stellt man ja unweigerlich fest, dass man nicht jünger wird. Mir ist das in dieser Woche (neben den allgemeinen Zipperlein) bei Harry Styles aufgefallen. Nachdem seine beiden Konzerte in Frankfurt hier in der Redaktion zum Dauerthema wurden, musste ich den Namen dann doch mal nachschlagen. Na klar, der Harry. Seitdem kann ich mitreden.

Immerhin: Beim Reinhören in ein, zwei Songs konnte ich doch gleich mitsummen. Und von "Sign of the times" habe ich seitdem sogar einen kleinen Ohrwurm. Aber Schluss mit meiner neu erlangten Expertise; jetzt lasse ich lieber Leute zu Wort kommen, die sich wirklich auskennen: Meine Kollegin Jeannie Lukaszewicz war gestern Abend beim ersten Konzert in Frankfurt und hat einen ausführlichen Bericht dazu geschrieben. Los geht es mit: "Er ist einer der größten Popstars unserer Zeit." Meine Rede. Bei der Überschrift muss ich aber schon wieder googeln. Das Alter eben.