Blumenwiese zum Mitnehmen in Kassel

Während Wetter-Nörgler wie ich Tag für Tag kopfschüttelnd in den Himmel gucken und frustriert auf ein paar Sonnenstrahlen warten, nimmt Kassel die Frühlings-Zügel jetzt selbst in die Hand. Ab sofort gibt es im Nizza Nordhessens nämlich wieder die "Kasseler Mischung" kostenfrei zum Mitnehmen und Einpflanzen. Die kleinen Samentüten, die an verschiedenen Plätzen der Stadt an Leinen aufgehängt werden, enthalten alle Zutaten für eine Frühlingswiese und sollen auch sonnen- und nektaranbetende Insekten anlocken. Besonders stolz sind die Organisatoren vom Umwelt- und Gartenamt, dass in diesem Jahr auch Saatgut der Großblütigen Königskerze in den Tütchen zu finden ist. Die Blume werde "intensiv von Bienen beflogen" und besteche zudem durch ihre "wollig-filzige Behaarung".