Jeder achte Hesse hat Ferien

Ich gebe zu: Meine Haupt-Aufmerksamkeit gilt an diesem Freitagmorgen der entlaufenen Löwin in Berlin. Ist es wirklich eine Löwin? Wo taucht sie als nächstes auf? Wo kommt sie her? Und was hat sie vor? Da Berlin jedoch leider nicht zu Hessen gehört, hat die Löwin hier ähnlich viel verloren wie auf Berlins Straßen – und ich versorge sie deshalb weiter mit Fakten zu unserem Bundesland.

Jetzt: Angeberwissen zu den Ferien: In Hessen gibt es aktuell 787.000 Schüler und Schülerinnen. Da davon jedoch rund 50.000 in diesem Sommer ihren Abschluss machen, sinkt die Zahl der absoluten Ferien-Beginner auf rund 740.000. Da zudem auch noch 64.000 Lehrkräfte in ihren verdienten Urlaub starten, freut sich heute jeder achte Hesse auf sechs freie Wochen. So.