Street Food & Music Festival in Frankfurt

Wenn ich "Street Food Festival" lese, denkt mein Hirn immer: Cooool, nicht nur teures Essen von Typen mit Vollbart serviert bekommen - nein, ich darf sogar Eintritt dafür zahlen, nur um aufs Gelände zu kommen! (Ich hoffe, Sie lesen die Ironie hier raus.)

Warum ich Ihnen nun trotzdem vom Street Food & Music Festival in Frankfurt erzähle? Weil es keinen Eintritt kostet! Das ist unter solchen Festivals tatsächlich leider die Ausnahme. "Kulinarische Köstlichkeiten und mitreißende Musik" kündigt der Veranstalter alliterativ an. Noch bis übermorgen, also bis Sonntag stehen 20 Foodtrucks aus der Region und darüber hinaus auf dem Roßmarkt in Frankfurt. Dazu gibt es 'ne Bühne mit Live-Acts, Bands und DJs. Mahlzeit!

Kleine Ergänzung von Morgenticker-Leser Tobias: Auch in Weilburg ist am Wochenende ein eintrittsfreier Street Food Markt anlässlich des Frühlingsmarkts am Marktplatz.