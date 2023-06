In Offenbach trifft Graffiti auf bildende Kunst

Graffiti gehört an öffentliche Orte, bildende Kunst in Galerien und Museen. So einfach könnte man es sich machen. Längst greifen beide Kulturen aber ineinander - zum Beispiel in einem künftigen Fahrradparkhaus in Offenbach, wie Sie hier nachlesen können.